Чому часом зникає світло? Пояснення операторів енергомереж

Планові роботи на електромережах обумовлені їх обслуговуванням і приєднанням нових споживачів – ГС «Розумні електромережі України»

Планові роботи на електромережах необхідні для її регламентного обслуговування та приєднання до них нових споживачів. Їх виконання передбачено законодавством. Вони не мають стосунку до так званих «віялових» відключень електроенергії.

Про це повідомили в Громадській Спілці «Розумні електромережі України», що об'єднує операторів системи розподілу.

Громадська Спілка «Розумні електромережі України» зазначила, що планові відключення – це короткочасні відключення світла, які необхідні для того, аби електрики могли без загрози життю та здоров’ю проводити роботи на електрообладнанні для його полагодження, або підключення нових споживачів. Вони передбачені законодавством та мають відбуватися цілий рік.

За повідомленням Спілки, наразі поширюється недостовірна інформація, що компанії заплановано відключають світло через «віялові» відключення.

«Зруйнуємо міф: планові роботи операторів системи розподілу – не мають стосунку до «віялових» відключень. Причиною «віялових» відключень може бути лише масштабний дисбаланс в системі енергопостачання. При такому дисбалансі, рішення про їх застосування приймає Кабінет міністрів України, а розпорядження на це дає диспетчер оператора системи передачі (НЕК Укренерго). Отже це ніяким чином це не може бути зв'язано з тим, що роблять обленерго», – підкреслюють в Спілці Розумні електромережі України.

В Спілці зазначають, що основними причинами планових робіт є приєднання до мереж нових споживачів та оновлення старих мереж, щоб знизити ризик їх аварійності: «Планові відключення – це необхідна тимчасова вимушена міра, нехай і не дуже комфортна, але вона з одного боку захищає нас від подальших блекаутів через аварії на мережах, а з іншого – дає можливість підключатися новим споживачам, що будують будинки, підприємства».

Згідно Кодексу систем розподілу, максимальний термін відключення, що дозволено – 8 годин. Але ОСР намагаються планувати роботи так, щоб виконувати всі роботи якомога швидше та не проводити тривалі відключення при мінусових температурах. Про такі відключення оператор системи розподілу попереджає щонайменше за 5 робочих днів для того, аби споживачі могли заздалегідь спланувати побут.

Разом з тим, в Спілці повідомили, що оператори системи розподілу разом з Міністерством енергетики працюють над тим, щоб через деякий час частина планових робіт проводилася без відключення. ОСР в Україні починають впроваджувати спеціальні технології, що дозволяють проводити роботи при ввімкненій напрузі на електрообладнанні. Крім того, Міністерством запропоновано відкоригувати нормативні акти, що дасть змогу ОСР не порушуючи вимоги до компаній та без шкоди для споживачів коригувати ремонтні плани та переносити роботи з відключеннями мереж.