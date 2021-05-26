Facebook та Instagram дозволив ховати вподобайки

Показ лайків можна буде налаштувати для окремих публікацій або певних користувачів

Компанія Facebook дала змогу користувачам соцмережі, а також користувачам Instagram відключати лічильник вподобайок, тобто лайків, під своїми дописами. Про це йдеться у блозі компанії.

«Сьогодні ми повідомляємо, що всі користувачі в Instagram та Facebook тепер матимуть опцію приховувати лічильник лайків, щоб вони могли самостійно вирішувати, що для них краще працює», – повідомили у компанії.

Зазначається, що компанія вже тестувала приховування лічильників вподобайок, аби перевірити, чи зможе це знизити тиск на користувачів Instagram.

«Ми чули від людей та експертів, що якщо люди не бачили лічильники лайків, то це було корисно для одних і дратувало інших, особливо тому, що люди використовують ці лічильники лайків, щоб зрозуміти, що в тренді. Тому ми надаємо вам вибір», – розповідають у блозі.

Відсьогодні у користувачів з’явилася можливість приховувати лічильники вподобайок у всіх публікаціях на власних стрічках соцмережі, а також приховувати лічильник лайків під всіма власними дописами, аби інші користувачі не бачили, скільки лайків вони отримують.

До слова, Facebook видалив мережу акаунтів російської розвідки, які прикидалися журналістами. Україна увійшла у перелік країн, де з 2017 року виявили найбільше ботоферм у соціальних мережах. Наприклад, тільки у 2020 році Facebook заблокував велику мережу акаунтів російських спецслужб, що працювала в Україні.

Також за квітень 2021 року Facebook виявив і видалив дві мережі ботів, що загалом налічували майже 600 акаунтів і 400 сторінок. Їхня діяльність пов’язана зі «Слугою народу», «Довірою», а також підсанкційними Андрієм Деркачем і Петром Журавлем.

Напередодні СБУ показала, як виглядає проросійська ботоферма.



