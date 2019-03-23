Гарячий чай може викликати рак стравоходу – вчені



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Вчені понад 10 років спостерігали за чоловіками і жінками з Ірану віком від 45 до 70 років

Пити багато гарячого чаю (або будь-яких інших гарячих напоїв) небезпечно: з великою долею вірогідності це може призвести до розвитку раку стравоходу. Про це свідчать результати дослідження, в якому взяли участь понад 50 тисяч людей.

Вчені понад 10 років спостерігали за чоловіками і жінками з Ірану віком від 45 до 70 років, які п'ють гарячий чай. Дослідники замірювали температуру і кількість випитого напою, а також час, який проходить між тим, як чай налили в чашку, і тим, як його випили.

Зібрані дані носять суто емпіричний характер і можуть відрізнятися в різних країнах і культурах. Виявилося, що температура напою понад 70 градусів сприймається більшістю як нестерпно гаряча.

Вчені дійшли до висновку, що у тих добровольців, які за день випивали не менше двох чашок чаю температурою понад 60 градусів, більше ніж удвічі збільшувався ризик розвитку раку стравоходу - у порівнянні з тими, хто віддавав перевагу не настільки гарячому напою.

Джерело: BBC