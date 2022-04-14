Google припинив монетизацію контенту з РФ, що виправдовує війну в Україні

Кремлівські пропагандисти більше не зможуть монетизувати свою брехню

Сервіс перекрив заробіток російським пропагандистам

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну Google AdSense – сервіс контекстної реклами від Google – призупиняє монетизацію контенту, що виправдовує, заперечує та/або використовує відомості про війну для вигоди. Про це пише портал AIN з посиланням на лист компанії до користувачів

Скасування монетизації також поширюється на матеріали про те, що жертви нібито самі відповідальні за трагедію або ж використовують усілякі прийоми звинувачення жертв. Наприклад, заяви про те, що Україна робить геноцид або «бомбить сама себе».

Також ЗМІ пишуть про майбутнє закриття офісу Google у Росії. За даними Bloomberg, техногігант вже вивозить людей із московського офісу, в якому працює 244 особи.

Нагадаємо, раніше Google віртуально «похоронив» росіян.

Також YouControl створив застосунок «ТyHto» для миттєвої перевірки осіб.

Читайте також: