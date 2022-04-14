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    Google припинив монетизацію контенту з РФ, що виправдовує війну в Україні

    Кремлівські пропагандисти більше не зможуть монетизувати свою брехню - Google припинив монетизацію контенту з РФ, що виправдовує війну в Україні
    Кремлівські пропагандисти більше не зможуть монетизувати свою брехню
    фото з відкритих джерел

    Сервіс перекрив заробіток російським пропагандистам

    Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну Google AdSense – сервіс контекстної реклами від Google – призупиняє монетизацію контенту, що виправдовує, заперечує та/або використовує відомості про війну для вигоди. Про це пише портал AIN з посиланням на лист компанії до користувачів

    Скасування монетизації також поширюється на матеріали про те, що жертви нібито самі відповідальні за трагедію або ж використовують усілякі прийоми звинувачення жертв. Наприклад, заяви про те, що Україна робить геноцид або «бомбить сама себе».

    Також ЗМІ пишуть про майбутнє закриття офісу Google у Росії. За даними Bloomberg, техногігант вже вивозить людей із московського офісу, в якому працює 244 особи.

    Нагадаємо, раніше Google віртуально «похоронив» росіян.

    Також YouControl створив застосунок «ТyHto» для миттєвої перевірки осіб.

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    Теги: росія окупанти ЗМІ геноцид Google війна Україна окупація #stoprussia
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    Google припинив монетизацію контенту з РФ, що виправдовує війну в Україні