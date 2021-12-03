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    Хакери зламали айфони дипломатів США за допомогою вірусу Pegasus

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    Телефони 11 американських дипломатів були зломані шпигунською програмою Pegasus - Хакери зламали айфони дипломатів США за допомогою вірусу Pegasus
    Телефони 11 американських дипломатів були зломані шпигунською програмою Pegasus
    фото з відкритих джерел

    Хакери використали софт NSO Group

    Компанія Apple попередила 11 дипломатів США про те, що їх телефони були зламані шпигунським програмним забезпеченням Pegasus, яка належить ізраїльській фірмі NSO Group. Акаунти зловмисників були заблоковані. Про це повідомляє The Washington Post.

    Як пише The Washington Post, у листопаді Apple звернулася до суду, щоб добитися постійної судової заборони на використання NSO Group будь-якого софту та гаджетів.

    Також компанія повідомила 11 американських дипломатів, що їх iPhone зламали за останні місяці. Також уточнювалося, що хакери використали софт NSO Group.

    NSO Group, зі свого боку, заявила, що призупинила акаунти клієнтів, які зламали телефони дипломатів. Водночас їх імена не розкривалися.

    Також компанія довгий час стверджувала, що програмне забезпечення безсильне проти телефонів з американськими номерами.

    Зазначимо, що Facebook подала в суд на ізраїльську компанію з кібербезпеки NSO Group, звинувативши її в стеженні за користувачами WhatsApp.

    Компанія NSO Group використовувала WhatsApp для поширення шпигунських програм серед 1400 користувачів з 20 країн.

    Припускають, що для злому використовувалася програма Pegasus. Як відбувалося встановлення, не уточнюється, але для цього навіть не потрібно було піднімати трубку при дзвінку. У позові йдеться, що Pegasus не здатна зламати шифрування WhatsApp, але вона може отримати доступ до повідомлень після дешифрування на пристрої користувача.

    WhatsApp стверджує, що через NSO Group постраждали близько 100 журналістів, правозахисників, жінок-лідерів і політичних дисидентів з Мексики, Бахрейну та ОАЕ.

    Теги: США кібератака Facebook Apple
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    Хакери зламали айфони дипломатів США за допомогою вірусу Pegasus