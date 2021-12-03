Вторгнення в Україну. Байден заявив про підготовку комплексу ініціатив проти РФ
Глава Білого дому збирає те, «що буде найбільш повним і значущим набором ініціатив» проти Росії
Президент США Джо Байден заявив, що зараз готується комплекс ініціатив проти Росії, зокрема, на випадок вторгнення російських військ в Україну. Про це глава Білого дому сказав на брифінгу.
«Я підтримую постійний контакт з нашими союзниками в Європі і з Україною. Мій держсекретар і радник з безпеки були залучені... І те, що я роблю, це збираю те, що, на мою думку, буде найбільш повним і значущим набором ініціатив. Ініціативи, які зроблять дуже важким для Володимира Путіна рух вперед і робити те, що люди побоюються, що він може зробити», – заявив Джо Байден.
Нагадаємо, сьогодні помічник президента Росії Юрій Ушаков заявив, що Володимир Путін на майбутньому онлайн-саміті з президентом США Джо Байденом вимагатиме гарантії невступу України до НАТО, а також закріплення їх у відповідному документі.
Напередодні Лавров закликав НАТО не грати з вогнем обіцянками Україні членства.
Також глава Держдепу США сказав, що Росія склала плани агресивних кроків проти України.
Додамо, що 2 грудня Верховна Рада на рік продовжила особливий статус Донбасу.
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що західні партнери спостерігають аномальний сплеск антиукраїнської пропаганди в соціальних мережах – на рівні початку 2014 року.
Про підготовку військ Росії до вторгнення в Україну писали The Washington Post, Bloomberg, Politico та інші ЗМІ. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. Країни Євросоюзу та США попередили Росію про наслідки, а в НАТО заявили, що уважно стежать за ситуацією.
У Кремлі заявили, що Захід може вдатися до провокацій, щоб виправдати свої заяви, а саму ситуацію назвали нагнітанням істерики.
Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов допускає, що президент Росії Володимир Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України. Наразі біля кордонів сконцентровано понад 92 тисячі російських військових. За словами Буданова, імовірна атака починатиметься з авіаударів, артилерійських і бронетанкових ударів з висадкою десанту в Одесі та Маріуполі, а також меншим вторгненням через територію Білорусі.
Українські правозахисники 2 грудня повідомили, що із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей масово виїжджають місцеві жителі на тлі загострення ситуації з можливим відновленням бойових дій і російської агресії. При чому тікають вони здебільшого до РФ.
Як відомо, Лавров, країна якого вкрала Крим та Донбас, вважає, що Україна нахабніє.
Нагадаємо, Російська Федерація розцінює появу новітніх озброєнь в Україні як «червоні лінії». Якщо РФ побачить в них загрозу для себе, то залишає за собою право на дії у відповідь, заявив Путін.
Додамо, що США готуються до «непередбачуваних обставин» через війська РФ біля кордону України. Нагадаємо, сенатори США хочуть збільшити військову допомогу Україні до $350 млн.
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