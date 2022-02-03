Hubble зафіксував рідкісне космічне явище (фото)

Галактики перебувають на відстані 425 млн світлових років від Землі

Телескоп Hubble надіслав знімок, на якому три галактики перебувають у процесі злиття. Таке рідкісне явище дозволяє астрономам детальніше вивчати космос. Про це пише BGR.

Три галактики, які отримали загальну назву NGC 7764A, перебувають на відстані 425 млн світлових років від Землі у сузір'ї Фенікса. Учених здивував факт злиття зоряних скупчень. На фото видно, як дві галактики вгорі влилися одна в одну, а хвіст однієї навіть зміщується до третьої. Таке явище є доволі рідкісним у космосі.

Hubble зробив знімок галактик за допомогою своєї камери Advanced Camera for Surveys, а також Wide Field Camera 3. У Європейському космічному агентстві стверджують, що фотографія дає підстави вважати, що у космосі багато подібних невивчених явищ та процесів.

Телескоп знаходиться на орбіті навколо Землі із квітня 1990 року. Він дозволяє науковцям отримати більше зображень фантастичних взаємодій, подібних до цієї.

Нагадаємо, раніше телескоп Hubble сфотографував «космічного дивака».

Також телескоп NASA сфотографував «танцюючу» чорну діру (фото).

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