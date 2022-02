SpaceX з п’ятої спроби запустила італійський супутник (відео)

Компанія SpaceX Ілона Маска після чотирьох невдалих спроб усе ж таки запустила ракету-носія Falcon 9 з італійським супутником Cosmo-SkyMed Second Generation FM2 (CSG-2). Про це повідомляє Space.com.

Falcon 9’s first stage has landed on Landing Zone 1 pic.twitter.com/Vfc7UDaeun