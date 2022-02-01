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    SpaceX з п’ятої спроби запустила італійський супутник (відео)

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    Супутник Cosmo-SkyMed Second Generation FM2 вже виведений на заплановану орбіту - SpaceX з п’ятої спроби запустила італійський супутник (відео)

    Супутник Cosmo-SkyMed Second Generation FM2 вже виведений на заплановану орбіту

    фото: SpaceX

    Запуск ракети був здійснений з космодрому у Флориді

    Компанія SpaceX Ілона Маска після чотирьох невдалих спроб усе ж таки запустила ракету-носія Falcon 9 з італійським супутником Cosmo-SkyMed Second Generation FM2 (CSG-2). Про це повідомляє Space.com.

    Запуск ракети був здійснений у вівторок вночі за київським часом із космодрому у Флориді (США). Згодом супутник Cosmo-SkyMed Second Generation FM2 був виведений на заплановану орбіту.

    Першочерговий запуск Falcon 9 разом із італійським супутником був запланований на п’ятницю, 28 січня. Проте спочатку три дні поспіль негода не давала можливості здійснити запуск, а на четвертий день у води біля космодрому увійшов круїзний лайнер, що також унеможливлювало запуск ракети-носія.

    Як раніше повідомлялося, SpaceX запустила на орбіту ще 49 супутників Starlink.

    Також нещодавно статки Маска за добу зросли майже на $33 млрд. Також Ілон Маск розповів, як стати успішним.

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    Теги: космос SpaceX Falcon
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    SpaceX з п’ятої спроби запустила італійський супутник (відео)