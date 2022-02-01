SpaceX з п’ятої спроби запустила італійський супутник (відео)

Супутник Cosmo-SkyMed Second Generation FM2 вже виведений на заплановану орбіту

Запуск ракети був здійснений з космодрому у Флориді

Компанія SpaceX Ілона Маска після чотирьох невдалих спроб усе ж таки запустила ракету-носія Falcon 9 з італійським супутником Cosmo-SkyMed Second Generation FM2 (CSG-2). Про це повідомляє Space.com.

Falcon 9’s first stage has landed on Landing Zone 1 pic.twitter.com/Vfc7UDaeun — SpaceX (@SpaceX) January 31, 2022

Запуск ракети був здійснений у вівторок вночі за київським часом із космодрому у Флориді (США). Згодом супутник Cosmo-SkyMed Second Generation FM2 був виведений на заплановану орбіту.

Deployment of COSMO-SkyMed Second Generation FM2 confirmed pic.twitter.com/uT07VHNRrF — SpaceX (@SpaceX) February 1, 2022

Першочерговий запуск Falcon 9 разом із італійським супутником був запланований на п’ятницю, 28 січня. Проте спочатку три дні поспіль негода не давала можливості здійснити запуск, а на четвертий день у води біля космодрому увійшов круїзний лайнер, що також унеможливлювало запуск ракети-носія.

Як раніше повідомлялося, SpaceX запустила на орбіту ще 49 супутників Starlink.

Також нещодавно статки Маска за добу зросли майже на $33 млрд. Також Ілон Маск розповів, як стати успішним.