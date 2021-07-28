Instagram приховає сторінки дітей до 16 років

Дописи користувачів, які не досягли 16-річного віку, зможуть переглядати лише ті люди, яких схвалив власник акаунту

Адміністрація соціальної мережі Instagram, що належить Facebook Inc., хоче приховати за замовчуванням акаунти дітей та підлітків віком до 16 років з міркувань безпеки. Про це повідомляє The Wall Streen Journal.

Відтак дописи користувачів, які не досягли 16-річного віку, зможуть переглядати лише ті люди, яких схвалив власник акаунту.

Директор з питань політики Instagram Каріна Ньютон пояснила таке рішення тим, що молоді користувачі можуть бути не готові до публічної демонстрації свого життя.

За її словами, підлітки за бажанням зможуть відкрити доступ до своєї сторінки, однак дослідження Instagram виявило, що 80% таких користувачів планують дотримуватися налаштувань конфіденційності за замовчуванням.

«Instagram пройшов шлях, щоб по-справжньому вдумливо обміркувати досвід молодих людей. Нам потрібно вчинити правильний крок», – зазначила Ньютон.

Окрім того, адміністрація Instagram анонсувала правило, відповідно до якого дорослі, на яких неодноразово скаржилися неповнолітні користувачі, загалом втратять доступ до перегляду сторінок дітей. Також адміністрація соцмережі обмежить можливості рекламодавців використовувати дані сторінок неповнолітніх у просуванні своїх товарів та послуг.