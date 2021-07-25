Відео випускного танцю вчителів на Полтавщині набрало близько мільйона переглядів

Учителі сільської школи станцювали разом з директором під улюблену музику своїх учнів

Відео вчителів, що танцюють на випускному вечорі у Маячківській школі Нехворощанської територіальної громади на Полтавщині, зібрало 968 тисяч переглядів, 1400 коментарів, понад 19 тисяч лайків і більше 5 тисяч поширень на Facebook, ще понад 110 тисяч чоловік переглянули відповідний ролик на Youtube. Як повідомляє «Коло», хедлайнером вечора став новоспечений директор, вчитель історії та правознавства Василь Маслей, єдиний чоловік серед танцюючих педагогів.

6 липня він виграв конкурс на посаду директора, нині в очікуванні офіційного призначення.Раніше Василь Маслей обирався депутатом Новосанжарської районної ради. Зараз він є депутатом Нехворощанської сільської ради (шостий округ). У 2016 році він перемагав у районному конкурсі «Учитель року», номінація «Історія».

Випускний танець вчителів у Маячківській ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. академіків Левицьких вже можна назвати традицією. Адже вперше вчителі станцювали для учнів у 2017 році. А ідея такого незвичайного подарунку вчителів дітям належить саме Василю Маслею.

«Щороку на випускний діти та батьки чекають від учителів сюрпризу і ми намагаємося виправдовувати ці очікування. Перший танок виконували під пісню французької співачки Едіт Піаф, в інші роки – це була нарізка зі різних композицій, – розповів Василь Маслей. – Крім того, окремо ми допомагаємо поставити танок батькам, які також танцюють для своїх дітей».

Попри те, що танцювали непрофесійні хореографи, а початківці, їхні рухи злагоджені та гармонійні. Педагог пояснює, що в дитинстві ходив на хореографічний гурток, потім відточував свою майстерність самостійно. Кілька вчительок на відео також займаються танцями.

Обираючи пісню на випускний-2021, зупинилися на Galibri & Mavik «Федерико Фелліні». «Пісня зараз популярна серед молоді, ми чули, які діти слухають та наспівують її в школі, тому подумали, що це саме те, що потрібно», – пояснює свій вибір Василь Васильович.

Для номеру задіяли найактивніших вчителів, які з радістю відгукнулися на пропозицію. Рухи для танка вигадували всім колективом, тренувалися тиждень. На думку Василя Васильовича, педагоги не лише вчать своїм предметам, вони показують дітям, як побороти сором’язливість, як бути відкритим та не боятися критики. До речі, щодо критики, під відео залишили не тільки коментарі захвату та вдячності, а й відвертого хейту. Маячківських вчителів розкритикували за те, що в час російсько-української війни, вони танцюють під пісню російського гурту.

«Я спокійно ставлюся до критики. Ми живемо в незалежній демократичній країні і кожен має право на свою думку, ми не можемо подобатися всім. Справжній лідер повинен вміти гідно приймати критику. А, можливо, комусь просто заздрісно, бо їм так не вдалося», – прокоментував Василь Маслей.

Випускний танець маячківських вчителів став настільки популярним, що до директора почали телефонувати колеги з інших шкіл області та просити за гроші підготувати номер для вчителів їхніх закладів на наступний рік. І він не відмовляє колегам, щоправда, говорить, через брак часу самостійно готувати не буде, але з радістю рекомендує людину, яка може це зробити.

До слова, цього року Маячківську ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. академіків Левицьких, закінчило сім одинадцятикласників. Василь Маслей стверджує, що в їхнього закладу є майбутнє, адже 1 вересня очікують сто нових учнів.

Нині, колектив з директором, що танцює, перебуває на піку слави, проте розслаблятися не збираються: вже думають, чим дивувати своїх випускників наступного року.

Нагадаємо, що раніше відео танцюючого кондуктора з київського тролейбусу набрало понад 21 тисячі переглядів і більше 800 «лайків».