Facebook почав впроваджувати новий дизайн



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Невелика кількість користувачів вже отримала доступ до нового дизайну

Для широкої аудиторії новий дизайн планують зробити доступним вже до весни цього року.

Соцмережа Facebook почала надавати деяким користувачам доступ до нового інтерфейсу.

Як пише Cnet, невелика кількість користувачів вже отримала доступ до нового дизайну.

«Тепер під час авторизації в соцмережі у них з'являється спливаюче вікно, що просить оцінити новий вигляд Facebook. Після згоди користувач зможе встановити або білий фон і яскраві кольори головної сторінки, або ж темний фон соцмережі», - йдеться у повідомленні.

Також у користувачів є можливість надіслати компанії відгук/зауваження з приводу нового дизайну. У разі необхідності можна повернутися до старого інтерфейсу.

У компанії точну дату запуску нового дизайну не називають, однак прогнозують, що для широкої аудиторії він стане доступним вже до весни цього року.