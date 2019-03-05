США допоможуть під час виборів захистити сервери ЦВК від російських кібератак, - посол



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Україна має кібернетичний діалог і працює спільно зі Сполученими Штатами

Найбільше від кібератак страждають сайти українських державних структур, - Чалий

США та Україна будуть разом протидіяти кібернетичним атакам РФ під час президентських виборів 31 березня 2019 року. Про це повідомив посол України у США Валерій Чалий, передає Громадське.

«Україна та США спільно працюють проти кібернетичних атак Росії. На цю сферу є додаткове фінансування. І одним з питань є захист систем під час президентських виборів. Зокрема, серверів, які забезпечують роботу ЦВК», - сказав Чалий.

Посол зазначив, що найбільше від кібератак страждають сайти українських державних структур.

«Україна має кібернетичний діалог і працює спільно зі Сполученими Штатами», - розповів Чалий.

Раніше повідомлялось, що Росія почала втручання в український виборчий процес. Вона намагається втрутитися в інформаційний простір, порушує кібербезпеку, вдається до політичних та технологічних маніпуляцій.

Як повідомлялося, СБУ попередила масштабну кібератаку на сайт ЦВК. Кібератака була спрямована на блокування доступу користувачів до інформації про підготовку до чергових виборів президента України. Як повідомлялося, спецслужби РФ планували атаку на систему «Вибори». У Дніпрі співробітники СБУ викрили спроби російських спецслужб отримати дані про мережу зв’язку, що забезпечує проведення виборів президента України.