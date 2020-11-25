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    Технології

    Корпорація IBM готує масштабне скорочення працівників у Європі

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    IBM планує скоротити близько 20% співробітників компанії в Європі - Корпорація IBM готує масштабне скорочення працівників у Європі
    IBM планує скоротити близько 20% співробітників компанії в Європі

    Скорочення заплановані в Британії, ФРН, Польщі, Словаччині, Італії та Бельгії

    Один з найбільших у світі виробників і постачальників апаратного і програмного забезпечення, International Business Machines (IBM) планує скоротити близько 10 000 робочих місць в Європі, маючи на меті знизити витрати на свій повільно зростаючий підрозділ послуг та підготувати бізнес до реорганізації.

    Як пише Bloomberg, скорочення торкнуться близько 20% персоналу в регіоні. Найбільше постраждають Великобританія і Німеччина, скорочення також заплановані в Польщі, Словаччині, Італії та Бельгії.

    IBM оголосила про скорочення робочих місць в Європі на початку листопада під час зустрічі з європейськими представниками профспілок.

    «Наші кадрові рішення приймаються для забезпечення найкращої підтримки наших клієнтів при впровадженні відкритої гібридної хмарної платформи і можливостей штучного інтелекту», – заявив представник IBM. – Ми також продовжуємо вкладати значні кошти в навчання і розвиток навичок співробітників IBM, щоб найкращим чином задовольняти потреби наших клієнтів».

    IBM вже скорочувала робочі місця на початку цього року, хоча компанія не уточнила, скількох людей це торкнулося.

    Нинішній раунд скорочення повинен завершитися до кінця першої половини 2021 року, говорять джерела.

    До слова, в Україні через скорочення туризму з ринку йдуть автопрокатні компаніїТак, п’ять компаній припинили роботу у сфері короткострокової оренди автівок. 

    Крім того, Нацбанк повідомив про скорочення прибутків банків на понад 20%.

    Теги: Європа бізнес технології
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