Microsoft запровадила чотириденний робочий тиждень і отримала цікаві результати



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Під час чотириденного робочого тижня у фірмі відбулося зниження витрат: на 23,1% менше споживаної електроенергії і на 58,7% менше надрукованих за цей період сторінок

Експеримент показав, що продуктивність праці у співробітників зросла на 40%

У Японії компанія Microsoft провела цікавий експеримент, запровадивши на місяць чотириденний робочий тиждень.

Наприкінці експерименту технічний гігант зафіксував майже 40% стрибок рівня продуктивності у своїх співробітників.

Зазначається, що після серпневого конкурсу Microsoft Work Choice Challenge компанія закрила свої двері по п’ятницях і надала своїм 2300 працівників триденні вихідні на цілий місяць, щоб оцінити переваги скороченого робочого тижня.

За цей період продуктивність компанії, виміряна продажами на одного працівника, зросла на 39,9% в порівнянні з серпнем 2018 року.

За словами Microsoft, це благо частково було пов’язано з тим, що тривалість засідань була обмежена 30 хвилинами, а кількість конференцій збільшилася.

Водночас, у фірмі відбулося зниження витрат: на 23,1% менше споживаної електроенергії і на 58,7% менше надрукованих за цей період сторінок.

Експеримент, що також включав в себе схеми для саморозвитку і сімейного благополуччя, в основному отримав позитивні відгуки співробітників: 92,1% заявили, що їм сподобалася чотириденний робочий тиждень.

Microsoft Japan заявляє, що цієї зими вона планує провести аналогічне випробування, спрямоване на заохочення більш гнучкої роботи.

Наслідки надмірної роботи відчуваються дуже гостро в Японії.

Згідно з урядовим дослідженням 2016 року, майже чверть японських компаній вимагає, щоб співробітники працювали понаднормово більше 80 годин на місяць. В Японії працівникам дається 20 днів відпустки на рік, але лише деякі користуються хоча б половиною цього часу.

Цікаво, що недавно мільярдер Ілон Маск заявив, що відпустка вбиває, а також зізнався, що для успішного створення своїх стартапів йому доводилося працювати більше 100 годин на тиждень.