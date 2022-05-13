На Марсі знайшли воду – підтвердила розвідка NASA

Вода надто важка, щоб доставляти її на ракеті, тому астронавтам доведеться знайти її на Марсі

Нещодавнє відкриття Марсіанського розвідувального орбітального апарату (MRO) NASA підтвердило, що вода на червоній планеті була порівняно недавно.

Вода надто важка, щоб доставляти її у великій кількості під час польоту на ракеті: тому астронавтам доведеться знайти джерело води на Марсі. І, схоже, такі пошуки можуть увінчатися успіхом.

MRO NASA зібрав докази того, що на Марсі зовсім недавно була вода. Це відкриття може стати цінним ресурсом для майбутніх марсіанських експедицій з екіпажем, які потребують величезних обсягів води.

Можливо, вода на Марсі з'являлася через підйом ґрунтових вод або танення підповерхневого льоду. Це було встановлено з використанням даних короткохвильового інфрачервоного спектра, отриманих марсоходом Чжуронг на місці посадки на марсіанській рівнині Утопія (Utopia Planitia).

Китайське національне космічне управління (CNSA) продовжило свою місію співпраці з NASA у серпні минулого року, дозволивши марсоходу досліджувати прибережну зону Utopia Planitia. Це величезна рівнина у найбільшому визнаному космічному «басейні» Сонячної системи.

Zhurong – шостий марсохід, що досяг Марса, зріст шість футів і вагою близько 530 фунтів. Марсохід пройшов близько 1,24 км і досліджував різні поверхні понад 350 марсіанських солей (днів).

Нагадаємо, що вперше вчені виростили рослини на ґрунті з Місяця, зібраного ще астронавтами космічного корабля «Аполлон-11».

Екіпаж першої приватної місії до Міжнародної космічної станції успішно повернувся на Землю.

Як відомо, 9 квітня SpaceX уперше відправила групу туристів на МКС.

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