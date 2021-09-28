Кінець людства: до 2500 року планета може непоправно змінитися – прогноз учених

У своїх прогнозах дослідники взяли за основу три сценарії

Уже до кінця століття наслідки зростання температури стануть катастрофічними

Згідно з новими даними Міжурядової групи експертів зі зміни клімату при ООН, існує висока ймовірність підвищення температури до 2100 року на 2,7 градуси. Наслідки будуть катастрофічними. Про це повідомляє Sciencealert.

Якщо терміново не почати скорочувати викиди вуглецю, то до кінця століття на нас чекають безпрецедентні пожежі, урагани, посухи, повені та спека, а також глибокі зміни земної та водної поверхні.

Міжнародна група вчених склала свої прогнози щодо глобальних змін клімату після 2100 року на основі можливих концентрацій парникових газів в атмосфері.

У своїх прогнозах дослідники взяли за основу три сценарії: низький рівень пом'якшення наслідків глобального потепління, середній і високий, який відповідає Паризькій угоді щодо зниження рівня вуглекислого газу в атмосфері від 2020 року.

Спеціалісти з’ясували, що при перших двох сценаріях глобальні температури продовжують підвищуватися після 2100 року. Згідно з цими сценаріями, рослинність і кращі посівні площі переміщуються до полюсів, а площа, придатна для вирощування деяких культур, скорочується.

Деякі території, такі як басейн Амазонки, стануть непридатними для життя.

Може стати так спекотно, що жити в тропічних регіонах буде неможливо, кажуть вчені. Вони стверджують, що навіть у сценарії з високим рівнем пом'якшення наслідків зміни клімату рівень моря продовжує підвищуватися.

«Якщо нам не вдасться зупинити потепління клімату, то у наступні 500 років наша планета зміниться до невпізнання і це буде загрожувати виживанню людини як виду», – кажуть спеціалісти.

Нагадаємо, науковці з Лідського університету й Данського метеорологічного інституту дійшли висновку, що клімат на Землі змінюється за найгіршим сценарієм.

Раніше вчені заявили, що Крижаний покрив Гренландії, другий за розміром після Антарктиди на планеті, продовжить танути, навіть якщо глобальне зростання температури припиниться.

Раніше повідомлялося, що альпійські льодовики в Італії порожевіли. Науковці намагаються оцінити наслідки цього явища й простежити його зв'язок зі змінами клімату на планеті.

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