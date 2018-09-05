Нова АЕС в Білорусі зменшить імпорт російського газу



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На повну потужність нова АЕС запрацює в 2022 році

Введення в експлуатацію всіх потужностей Білоруської АЕС, яка будується на російський кредит в 10 млрд доларів, дасть можливість зменшити щорічний імпорт російського газу на 18,5% або на 3,5 млрд метрів кубічних. Про це повідомляє російське видання «Коммерсантъ».

В нинішніх цінах це означає щорічну втрату Газпромом виручки на 30 млрд рублів. Білоруська АЕС повністю почне працювати в 2022 році – потужність її 2 енергоблоків складає 2,4 ГВт.

На сьогодні Білорусь імпортує до 19 млрд кубічних метрів газу, які використовуються перш за все для електрогенерації. При цьому Білорусь на сьогодні отримує газ по 129 доларів за 1 тисячу кубічних метрів газу – ціна експорту до Європи в середньому складає 240 доларів за 1 тисячу кубічних метрів.

Заміщення газу відбуватиметься внаслідок того, що електроенергія в Білорусії після введення в дію АЕС не зможе експортуватися до сусідніх Польщі і Литви. В РФ також скептично дивляться на постачання білоруської електроенергії. Це дозволить повністю забезпечити потреби Білорусії в електроенергії і зменшити залежність від ТЕС, які працюють на природному газові.