Samsung переносить презентацію гнучкого смартфона



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Samsung відклав презентацію новинки

В листопаді будуть оприлюднені «деякі деталі» про гаджет

Компанія Samsung спростувала інформацію про презентацію гнучкого смартфона в листопаді.Про це повідомляє PhoneArena.

«Найбільший у світі виробник смартфонів наполягає на тому, що «офіційна позиція» Samsung стосовно запуску складаного продукту «ще не підтверджена», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, в листопаді будуть оприлюднені «деякі деталі» про гаджет.

Попри те, що на даний момент ще ніхто не випустив подібний пристрій, а Samsung прагне бути першою, в компанії хочуть переконатися, що попит на дорогий і дуже складний пристрій буде досить високим, пише видання.

За словами джерел, після тестування численних перспективних проектів Samsung зупинилася на розкладному продукті з розміром екрану приблизно 4,6 дюйма при використанні як телефона і 7,3-дюймовим екраном в режимі планшета. Також смартфон отримає вбудований в екран дактилоскопічний датчик.

Найімовірніше, саме про деталі щодо характеристики і йтиметься на конференції розробників у Сан-Франциско, що стартує 7 листопада.

Додамо, китайські джерела в соціальній мережі Weibo повідомили, що ціна складного пристрою Samsung складе приблизно $1460. Перша партія поки ще безіменного смартфона складе не більше 120 тисяч штук.