  1. Головна
  2. Світ
  3. Технології

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Технології

    Samsung переносить презентацію гнучкого смартфона

    • Розсилка
    <span>Samsung відклав презентацію новинки</span> - Samsung переносить презентацію гнучкого смартфона
    Samsung відклав презентацію новинки

    В листопаді будуть оприлюднені «деякі деталі» про гаджет

    Компанія Samsung спростувала інформацію про презентацію гнучкого смартфона в листопаді.
    Про це повідомляє PhoneArena.

    «Найбільший у світі виробник смартфонів наполягає на тому, що «офіційна позиція» Samsung стосовно запуску складаного продукту «ще не підтверджена», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, в листопаді будуть оприлюднені «деякі деталі» про гаджет.

    Попри те, що на даний момент ще ніхто не випустив подібний пристрій, а Samsung прагне бути першою, в компанії хочуть переконатися, що попит на дорогий і дуже складний пристрій буде досить високим, пише видання.

    За словами джерел, після тестування численних перспективних проектів Samsung зупинилася на розкладному продукті з розміром екрану приблизно 4,6 дюйма при використанні як телефона і 7,3-дюймовим екраном в режимі планшета. Також смартфон отримає вбудований в екран дактилоскопічний датчик.

    Найімовірніше, саме про деталі щодо характеристики і йтиметься на конференції розробників у Сан-Франциско, що стартує 7 листопада.

    Додамо, китайські джерела в соціальній мережі Weibo повідомили, що ціна складного пристрою Samsung складе приблизно $1460. Перша партія поки ще безіменного смартфона складе не більше 120 тисяч штук.

    Читайте також
    телефон технології смартфон гаджет Новости Samsung
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ