Samsung показала гнучкий гібрид смартфона, планшета і ноутбука



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Один з екранів гаджета зможе виконувати роль клавіатури, тільки сенсорної

Компанія Samsung після випуску Galaxy Fold запатентувала вже кілька гаджетів, що можна трансформувати.

Черговим доповненням колекції гнучких пристроїв може стати гібрид смартфона, планшета і ноутбука з досить неординарним дизайном. Звучить дивно, але виглядає він не менш дивним.

В патенті повідомляється, що гаджет можна використовувати як смартфон, так і планшет, і навіть роль ноутбука девайс зможе відмінно виконувати. Втім, про інших характеристиках поки немає ніяких даних.

До того ж, один з екранів зможе виконувати роль клавіатури, ось тільки сенсорної. Хоча, цілком можливо, девайс зможе працювати зі звичайними клавіатурами.

Як повідомлялося, Samsung кардинально знизила ціни на смартфони Galaxy S10.

До слова, Google виявив вразливість безпеки в телефонах Huawei, Samsung і Xiaomi.