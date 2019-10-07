Власники iPhone 11 Pro бачать на фото привидів і НЛО



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Професійний фотограф Хан Цзин вважає, що швидше за все проблема виникає через особливості розташування модулів камер в нових iPhone

Артефакти з’являються при зйомці в темний час доби і проти джерела світла

Власники смартфонів лінійки iPhone 11 масово скаржаться на «привидів», «НЛО» та інші артефакти, які з’являються на фото, зроблені на основну камеру мобільних пристроїв.

Найчастіше з проблемою стикаються користувачі iPhone 11 Pro.

Артефакти з’являються при зйомці в темний час доби і проти джерела світла.

Професійний фотограф Хан Цзин вважає, що швидше за все проблема виникає через особливості розташування модулів камер в нових iPhone.

Скарги з боку користувачів почалися ще з перших днів початку продажів і не припиняються до цього дня. У свою чергу Apple поки ніяк не відреагувала на скарги користувачів.

Схожа проблема була присутня в смартфоні Google Pixel першого покоління. Але тоді Google змогла виправити відблиски на знімках з випуском нового програмного забезпечення.