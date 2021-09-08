LG вирішить головну проблему складних смартфонів

Новий матеріал здатний витримувати більше 200 тисяч складань

Південнокорейська компанія LG розробила новий матеріал, покликаний позбавити складні смартфони від смуги на місці згину екрану, передає портал TheNextWeb.

Новий матеріал здатний витримувати більше 200 тисяч складань.

Хімічний підрозділ LG виготовив захисний шар для складного дисплея, який, за заявами компанії, є міцним, як скло, і гнучким, як пластик. Для створення цього матеріалу використовувався спеціальний вид покриття поверх тонкої пластикової плівки.

LG стверджує, що цей матеріал перевершує за якістю сучасні рішення на основі полімідної плівки і загартованого скла для складних виробів. Він дозволяє зберігати поверхні свою форму навіть після того, як дисплей склали і розгорнули кілька сотень тисяч разів, що приблизно відповідає п'яти років використання.

LG планує почати масове виробництво нового матеріалу в 2022 році.

Компанія має намір використовувати цей матеріал не тільки в складних смартфонах, але також в ноутбуках і планшетах. LG поки не оголосила, в пристроях яких брендів буде застосовуватися ця технологія.

Раніше повідомлялося, що з червня припинилося виробництво смартфонів від всесвітньо відомого бренду – LG. Цього місяця корейська компанія зупинила лінії по виробництву планшетів і телефонів.

За даними корейських ЗМІ, завод LG Electronics у В'єтнамі, де вироблялося більшість телефонів LG, перейде на побутову техніку. Компанія вже перепрофілювала частину своїх виробничих потужностей на випуск побутової техніки, щоб уникнути скорочень штату. До кінця липня працівники ліній з випуску смартфонів перейдуть на нові посади.