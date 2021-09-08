Популярний девайс Apple стрімко втрачає покупців. Фанати знайшли кращі варіанти
Світові продажі бездротових навушників Apple AirPods обвалилися. Їх долю захоплює Samsung та Skullcandy
Попит на бездротові навушники Apple AirPods стрімко впав. У другому кварталі 2021 року продажі популярного девайса американської компанії скоротилися більш ніж на чверть. У результаті частка AirPods на світовому ринку бездротових навушників за рік зменшилася з 38% до 26,5%. Про це свідчить дослідження аналітичної компанії Canalys.
А ось продажі Samsung навпаки стрімко зросли. У квітні-червні корейська компанія продала на 40% більше бездротових навушників ніж рік тому. Таким чином корейцям вдалося збільшити свою частку на світовому ринку з 6,7% до 8,8%.
А ось американська Skullcandy взагалі продемонструвала неймовірний результат. За рік продажі компанії зросли майже у чотири рази – з 1,1 до 4,1 млн. В результаті частка виробника на світовому ринку збільшилася з 1,9% до 7%.
Нагадаємо, що Apple готується до презентації нових iPhone. Коли відбудеться прем'єра новинок - дивіться за цим посиланням.
Найпопулярніші виробники бездротових навушників у світі*
*Дані продажів за другий квартал 2021 року.
|Компанія
|Продажі, млн
|Динаміка, %
|Apple
|15.5
|-25.8
|Xiaomi
|5.3
|5.7
|Samsung
|5.2
|40.5
|Skullcandy
|4.1
|285.4
|QCY
|2.5
|-15.8
|Інші
|25.9
|21.3
|Всього
|58.3
|6.4
Джерело: Canalys.
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