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    Популярний девайс Apple стрімко втрачає покупців. Фанати знайшли кращі варіанти

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    Apple AirPods Pro - Популярний девайс Apple стрімко втрачає покупців. Фанати знайшли кращі варіанти
    Apple AirPods Pro
    Фото: Rozetked

    Світові продажі бездротових навушників Apple AirPods обвалилися. Їх долю захоплює Samsung та Skullcandy

    Попит на бездротові навушники Apple AirPods стрімко впав. У другому кварталі 2021 року продажі популярного девайса американської компанії скоротилися більш ніж на чверть. У результаті частка AirPods на світовому ринку бездротових навушників за рік зменшилася з 38% до 26,5%. Про це свідчить дослідження аналітичної компанії Canalys.

    А ось продажі Samsung навпаки стрімко зросли. У квітні-червні корейська компанія продала на 40% більше бездротових навушників ніж рік тому. Таким чином корейцям вдалося збільшити свою частку на світовому ринку з 6,7% до 8,8%.

    А ось американська Skullcandy взагалі продемонструвала неймовірний результат. За рік продажі компанії зросли майже у чотири рази – з 1,1 до 4,1 млн. В результаті частка виробника на світовому ринку збільшилася з 1,9% до 7%.

    Нагадаємо, що Apple готується до презентації нових iPhone. Коли відбудеться прем'єра новинок - дивіться за цим посиланням.

    Найпопулярніші виробники бездротових навушників у світі*

    *Дані продажів за другий квартал 2021 року.

    Компанія Продажі, млн Динаміка, %
    Apple 15.5 -25.8
    Xiaomi 5.3 5.7
    Samsung 5.2 40.5
    Skullcandy 4.1 285.4
    QCY 2.5 -15.8
    Інші 25.9 21.3
    Всього 58.3 6.4

    Джерело: Canalys.

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    Теги: Apple гаджет Samsung
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    Популярний девайс Apple стрімко втрачає покупців. Фанати знайшли кращі варіанти