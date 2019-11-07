Tesla встановила абсолютний рекорд з безпеки своїх електромобілів (ВІДЕО)



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Напередодні у Tesla повідомляли про електрокар Model 3, який отримав найвищі оцінки з безпеки від профільних організацій Європи, Америки та Азії

Компанія публікує свої щоквартальні звіти про безпеку авто з 2018 року

Електромобілі компанії Tesla у третьому кварталі 2019 року встановили новий рекорд безпеки, виходячи з кількості аварій під час ручного керування та на автопілоті.

Про це повідомляє Forbes із посиланням на дані компанії.

Зазначається, що напередодні у Tesla повідомляли про електрокар Model 3, який отримав найвищі оцінки з безпеки від профільних організацій Європи, Америки та Азії.

«У третьому кварталі ми зареєстрували одну аварію на кожні 6,98 млн км для випадків, у яких брав участь увімкнений автопілот. Ті, хто не використовував автопілот, але їздив із увімкненими активними функціями безпеки, потрапляли в одну аварію на кожні 4,35 млн км. А у тих, хто їздив без автопілота і без функцій активної безпеки, була зареєстрована одна аварія на кожні 2,93 млн км», – зазначають у компанії.

Аналітики відзначили успіх компанії, оскільки дані за другий квартал і за аналогічний показник минулого року були істотно гірші, і нинішні показники компанії є рекордними. При цьому останні дані Національного управління з безпеки руху на трасах (NHTSA) демонструють, що в США одна автомобільна аварія трапляється кожні 801 450 км.

«До доповіді Tesla все ще є запитання. Здебільшого автопілот використовують на автомагістралях, де кількість аварій нижча, ніж на вулицях, де автопілот зазвичай не використовують. Якщо порівнювати рівень аварійності для транспортного засобу на шосе і на міській вулиці – результати завжди відрізнятимуться. Крім того, поки не зовсім зрозуміло, як Tesla визначає поняття «аварія». У США офіційні звіти засновані на повідомленнях у поліцію. При цьому звіти Tesla, ймовірно, засновані на повідомленнях автомобілістів про спрацювання подушок безпеки, або внутрішніх датчиках» , – повідомляє аналітик Forbes Бред Темплтон.

Зазначимо, що Tesla публікує свої щоквартальні звіти про безпеку авто з 2018 року. Згодом вона почала повідомляти про випадки загоряння своїх авто.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Tesla Motors не потрапила до створеного страховою компанією Folksam списку найбезпечніших електромобілів 2019 року, незважаючи на усталену репутацію.