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    Технології

    Apple залишив головний дизайнер – ЗМІ

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    Профіль відомого дизайнера Джоні Айва зник зі сторінки керівників Applе - Apple залишив головний дизайнер – ЗМІ
    Профіль відомого дизайнера Джоні Айва зник зі сторінки керівників Applе

    Айв піде з компанії, аби створити власне підприємство, креативну студію під назвою LoveFrom, першим клієнтом якої стане Apple

    Головний дизайнер Apple Джонатан Айв залишає компанію після 27 років роботи в ній.

    Про це повідомляє The Verge.

    «Профіль відомого дизайнера Джоні Айва зник зі сторінки керівників Applе, що означає закінчення його роботи в Купертіно», - йдеться у повідомленні.

    У пресрелізі про його відставку сказано лише, що це відбудеться «пізніше цього року».

    Однак раніше у червні Apple повідомляла, що Айв піде з компанії, аби створити власне підприємство, креативну студію під назвою LoveFrom, першим клієнтом якої стане Apple.

    Дехто вважає, що Айв уже досить давно не брав участі у розробці дизайну продукції Apple, після того як переключився на розробку та будівництво нової штаб-квартири компанії.

    Айв приєднався до компанії Apple у 1992 році та керував підрозділом промислового дизайну корпорації з 1996 року. Саме під його керівництвом були створені пристрої iMac, алюмінієві та титанові PowerBook G4, MacBook, unibody MacBook Pro, iPod та iPhone.

    ЗМІ будівництво технології Apple
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