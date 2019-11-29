Apple залишив головний дизайнер – ЗМІ



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Профіль відомого дизайнера Джоні Айва зник зі сторінки керівників Applе

Айв піде з компанії, аби створити власне підприємство, креативну студію під назвою LoveFrom, першим клієнтом якої стане Apple

Головний дизайнер Apple Джонатан Айв залишає компанію після 27 років роботи в ній.

Про це повідомляє The Verge.

«Профіль відомого дизайнера Джоні Айва зник зі сторінки керівників Applе, що означає закінчення його роботи в Купертіно», - йдеться у повідомленні.

У пресрелізі про його відставку сказано лише, що це відбудеться «пізніше цього року».

Однак раніше у червні Apple повідомляла, що Айв піде з компанії, аби створити власне підприємство, креативну студію під назвою LoveFrom, першим клієнтом якої стане Apple.

Дехто вважає, що Айв уже досить давно не брав участі у розробці дизайну продукції Apple, після того як переключився на розробку та будівництво нової штаб-квартири компанії.

Айв приєднався до компанії Apple у 1992 році та керував підрозділом промислового дизайну корпорації з 1996 року. Саме під його керівництвом були створені пристрої iMac, алюмінієві та титанові PowerBook G4, MacBook, unibody MacBook Pro, iPod та iPhone.