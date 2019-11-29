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    МЗС Польщі засоромило Apple через «російський Крим»

    • Розсилка
    МЗС Польщі засоромило Apple через «російський Крим»

    Польський чиновник висловив розчарування діями компанії Apple, яка позначила Крим російською територією у своїх додатках

    Заступник міністра закордонних справ Польщі Марчін Пшедач заявив про підтримку України після того, як компанія Apple позначила анексований Крим як російську територію в своїх додатках.

    Про це Пшедач написав у Twitter.

    Він зазначив, що те, що Крим є не російською територією – «очевидний факт».

    «Дозвольте мені приєднатись до України, висловлюючи розчарування діями Apple щодо Криму, визначеного компанією як російська територія. Нагадаю один очевидний факт: це не так. Сором вам Apple!» - написав заступник голови польського МЗС.

    Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко розкритикував компанію Apple за позначення Криму російською територією у своїх додатках.

    Також посольство України в Сполучених Штатах Америки закликало американську корпорацію Apple виправити некоректне позначення окупованого Криму як частини Росії.

    Компанія Apple на своїх мапах та в погодних програмах, що використовуються на території РФ, почала показувати Крим як частину російської території.

    Крим Росія анексія Польща Apple
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