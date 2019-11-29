У Зеленського звернулися в Apple через позначення Криму «російським»



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Компанія Apple на території Росії почала відображати Крим і Севастополь «російською» територією в своєму додатку

Представництво президента України в Автономній Республіці Крим звернулося до компанії Apple через позначення Криму «російським» в додатках.

Про це йдеться на сторінці відомства у Facebook.

«Представництво президента України в Автономній Республіці Крим реагує на події, пов’язані з неправильними позначеннями Криму або відносинами іноземних компаній з компаніями держави-окупанта в Криму», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відомство також звернулося до AFP News Agency щодо цієї ситуації.

Раніше на сторінці AFP news agency в Twitter з’явилася карта «Хто повинен очолити Венесуелу?». На карті AFP Крим позначений одним кольором з сусідньою Росією (червоним). У той же час материкова Україна позначена білим.

Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко розкритикував компанію Apple за позначення Криму російською територією у своїх додатках.

Також посольство України в Сполучених Штатах Америки закликало американську корпорацію Apple виправити некоректне позначення окупованого Криму як частини Росії.

МЗС Польщі засоромило Apple через «російський Крим».

Компанія Apple на своїх мапах та в погодних програмах, що використовуються на території РФ, почала показувати Крим як частину російської території.