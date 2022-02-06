Названо дату першої презентації Apple цього року. Що покаже компанія?

Американські журналісти розповіли, коли відбудеться перша у 2022 році презентація Apple

Кожного року Apple проводить декілька презентацій нових продуктів. За даними Bloomberg, перша подібна подія цього року відбудеться 8 березня або недалеко від цієї дати.

Компанія зазвичай оголошує про нові пристрої навесні, і її події, як правило, проходять у вівторок. 8 березня цього року якраз припадає на вівторок.

Журналісти очікують, що найголовнішою новинкою події стане нове покоління найбільш доступного смартфона Apple – iPhone SE 2022. Компанія не оновлювала цю модель протягом двох років, і, за попередньою інформацією, новинка отримає швидший процесор, підтримку 5G та кращу камеру.

Проте, скоріш за все, SE збереже застарілий дизайн.

Крім того, очікується, що iPad Air також отримає нові характеристики з модемом 5G і швидшим процесором. Востаннє планшет був оновлений восени 2020 року, отримавши тоді дизайн, схожий на iPad Pro.

Apple також перебуває в процесі переводу всіх своїх комп’ютерів Mac з Intel на Apple Silicon, і, за даними Bloomberg, один із цих комп’ютерів Mac може бути представлений на березневому заході.

Джерело: Межа