Чому Україна купує сміттєві відходи в Росії?

Може ми Швеція, і в нас у самих немає відходів?

Якщо ми не будемо говорити про проблему і не вимагати вирішення її від влади, то так і поховаємо себе у смітті

Це ганебний факт, що ми купуємо відходи в інших країнах. Особливо, коли серед цих країн – агресор Росія.

Для багатьох – це шок. Але ми витрачаємо мільярди на те, щоб купити відходи за кордоном.

У минулому році ця сума склала майже три мільярди гривень на скло, папір, пластик.

Може ми Швеція, і в нас у самих немає відходів?

Про те, чому так відбувається, скільки чого і в кого ми купуємо відходи, я записав спеціальне відео.

Розголошення має змусити владу рухатись.

Якщо ми не будемо говорити про проблему і не вимагати вирішення її від влади, то так і поховаємо себе у смітті.

Запрошую до перегляду.

І дякую за поширення. Я б дуже хотів, щоб якомога більше людей дізнались про факти, які не розповідають по телебаченню.

Джерело: блог Єгора Фірсова

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