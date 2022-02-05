Чому Україна купує сміттєві відходи в Росії?
Якщо ми не будемо говорити про проблему і не вимагати вирішення її від влади, то так і поховаємо себе у смітті
Це ганебний факт, що ми купуємо відходи в інших країнах. Особливо, коли серед цих країн – агресор Росія.
Для багатьох – це шок. Але ми витрачаємо мільярди на те, щоб купити відходи за кордоном.
У минулому році ця сума склала майже три мільярди гривень на скло, папір, пластик.
Може ми Швеція, і в нас у самих немає відходів?
Про те, чому так відбувається, скільки чого і в кого ми купуємо відходи, я записав спеціальне відео.
Розголошення має змусити владу рухатись.
Якщо ми не будемо говорити про проблему і не вимагати вирішення її від влади, то так і поховаємо себе у смітті.
Запрошую до перегляду.
І дякую за поширення. Я б дуже хотів, щоб якомога більше людей дізнались про факти, які не розповідають по телебаченню.
Джерело: блог Єгора Фірсова