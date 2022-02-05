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    Думки вголос

    Чому Україна купує сміттєві відходи в Росії?

    • Єгор Фірсов

      Народний депутат 7 та 8 скликань

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Може ми Швеція, і в нас у самих немає відходів? - Чому Україна купує сміттєві відходи в Росії?
    Може ми Швеція, і в нас у самих немає відходів?

    Якщо ми не будемо говорити про проблему і не вимагати вирішення її від влади, то так і поховаємо себе у смітті

    Це ганебний факт, що ми купуємо відходи в інших країнах. Особливо, коли серед цих країн – агресор Росія.

    Для багатьох – це шок. Але ми витрачаємо мільярди на те, щоб купити відходи за кордоном.

    У минулому році ця сума склала майже три мільярди гривень на скло, папір, пластик.

    Може ми Швеція, і в нас у самих немає відходів?

    Про те, чому так відбувається, скільки чого і в кого ми купуємо відходи, я записав спеціальне відео.

    Розголошення має змусити владу рухатись.

    Якщо ми не будемо говорити про проблему і не вимагати вирішення її від влади, то так і поховаємо себе у смітті.

    Запрошую до перегляду.

    І дякую за поширення. Я б дуже хотів, щоб якомога більше людей дізнались про факти, які не розповідають по телебаченню.

    Джерело: блог Єгора Фірсова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія екологія сміття пластик
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    Чому Україна купує сміттєві відходи в Росії?