США визнали «ВКонтакте» одним з найбільших піратських ресурсів

«ВКонтакте» потрапила в список не в перший раз

Міністерство торгівлі США повторно вніс соціальну мережу «ВКонтакте» в список найбільших піратських ресурсів світу. Це випливає з документа, опублікованому на сайті відомства. У документі перераховані світові інтернет-ресурси, які порушують права інтелектуальної власності. Серед російських проектів, включених в список, виявилися



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«ВКонтакте» потрапила в список не в перший раз

Міністерство торгівлі США повторно вніс соціальну мережу «ВКонтакте» в список найбільших піратських ресурсів світу. Це випливає з документа, опублікованому на сайті відомства.

У документі перераховані світові інтернет-ресурси, які порушують права інтелектуальної власності. Серед російських проектів, включених в список, виявилися соцмережа «ВКонтакте», торрент-трекер Rutracker.org, Rapidgator.net і онлайн-кінотеатр kinogo.cc.

Відзначається, що «ВКонтакте» потрапила в список не в перший раз. При цьому Мінторгівлі вказало на позитивні сигнали в розвитку соцмережі. «Більшість успішних соціальних мереж роблять це так, щоб не сприяти порушенню авторських прав. Доповіді «Вконтакте» про те, що компанія робить кроки по боротьбі з піратством, вселяють надію», - йдеться в документі.

На початку листопада 2017 року «ВКонтакте» скоротило час безкоштовного прослуховування музики в офіційних мобільних додатках у фоновому режимі до 30 хвилин на добу. Це є умовою угоди з правовласниками. У Mail.Ru Group існують ліцензійні угоди з Universal Music Group, Warner Music Group, Sony Music Entertainment, Merlin Network і ін.

Зняти обмеження і отримати доступ до додаткових функцій користувачі можуть оформивши підписку на музичний сервіс в будь-якому з додатків. За послугу користувачеві необхідно заплатити 149 рублів на місяць.

У компанії тоді відзначили, що підписка дозволяє авторам і виконавцям заробляти на своїх творах.

Джерело: Дождь