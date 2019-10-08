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    Instagram додасть функцію «тіньовий бан»

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    У Instagram користувачам не повідомлятимуть про застосування до них shadow ban - Instagram додасть функцію «тіньовий бан»
    У Instagram користувачам не повідомлятимуть про застосування до них shadow ban

    Коментарі хейтерів та токсичних людей можна буде приховати одним рухом вліво по коментарю

    Instagram з’явилася нова функція — тіньовий бан. Він вже доступний для всіх користувачів.

    Про це йдеться на сатй компанії.

    Зазначається, що коментарі хейтерів та токсичних людей можна буде приховати одним рухом вліво по коментарю або ж вибравши в меню в профілі користувача опцію «Обмежити».

    «Після цього коментарі користувача будуть приховані від усіх, крім їх автора, а, відправивши приватне повідомлення, він не зможе побачити переглянуто воно чи ні», - йдеться у повідомленні.

    Термін «Shadow ban» існує з 2006 року, коли Twitter використовував його вперше. Twitter оголосив, що вони фільтрують образливі твіти на своїй платформі, застосовуючи свого роду тимчасовий «тайм-аут» для користувачів. Водночас, вони зазвичай інформували своїх користувачів про «shadow ban».

    У Instagram користувачам не повідомлятимуть про застосування до них shadow ban.

    Кращий спосіб з'ясувати, чи є ви shadow banned, це перевірити, з'являються ваші повідомлення у пошуках хештега. Для цього треба створити новий пост в Instagram і включити в підпис 2-3 непопулярних хештега, додати інші 2-3 непопулярних хештега в першому коментарі. Потім перевірити, чи видно ваш пост з іншого аккаунта, який не підписаний на вас.

    Кілька порад, щоб уникнути Shadow ban:

    - Припинити використовувати заборонені або зламані хештеги;

    - Не використовувати автоматизоване програмне забезпечення / додатки;

    - Уникати великої активності в своєму Instagram;

    - Використовувати одні і ті ж хештеги протягом декількох місяців поспіль;

    - Стежити, щоб інші користувачі не скаржилися на вас.

    Як повідомлялося, Instagram обмежить підліткам перегляд постів про дієти та пластичні операції.

    Нагадаємо, Instagram представив додаток для спілкування тільки з близькими друзями.

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