У Facebook назвали умови відновлення проектів Russia Today



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18 лютого Facebook заблокував низку проектів пропагандистського ресурсу Russia Today

Власники акаунтів мають надати соцмережі інформацію про афілійовані з ними компанії

Компанія Facebook заявила, що розблокує акаунти пов'язані з Russia Today після того, як власники нададуть інформацію про афілійовані з ними компанії.

Як повідомляє «Интерфакс», також необхідно буде вказати країни, з яких управляються сторінки компанії в соціальній мережі, так як «люди не повинні перебувати в омані щодо того, хто стоїть за сторінками Facebook».

«Зараз ми поетапно запускаємо оновлення для сторінок із великою аудиторією. Оновлення дозволить відображати інформацію про ті ключові країни, з яких управляються ці сторінки. Оскільки ця функція наразі доступна ще не всім, ми звернемося до адміністраторів цих сторінок із проханням розкрити цю додаткову інформацію та приналежність до своєї материнської компанії, щоб вони могли повернутися на платформу», - повідомили у Facebook.

Нагадаємо, 18 лютого соціальна мережа Facebook заблокувала у себе низку проектів кремлівського пропагандистського ресурсу Russia Today.