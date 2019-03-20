У Німеччині оголосили аукціон з будівництва мобільних мереж 5G



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До кінця 2022 року високошвидкісним інтернетом планується забезпечити 98% домогосподарств у ФРН

Умови, які поставили перед компаніями-учасницями аукціону, досить жорсткі

В Німеччині відбулося відкриття аукціону на будівництво інфраструктури для мобільних мереж 5G. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Зазначається, що 19 березня глава Федерального мережевого агентства Йоахім Хоман в Майнці символічно натиснув на кнопку секундоміра, який використовувався ще в 2000 році.

Тоді перший масштабний аукціон з продажу мобільних частот приніс федеральної скарбниці майже 51 мільярд євро. Поточний аукціон принесе менше прибутку. На думку експертів, прибуток становитиме 3-5 мільярдів євро, як і у результаті аукціонів 2010 і 2015 років. Отримані кошти влада планує витратити на цифровізацію.

Умови, які поставили перед компаніями-учасницями аукціону, досить жорсткі. Їм доведеться вкласти чималі кошти у спорудження радіощогл, щоб виконати вимоги, що пред'являються. Федеральне відомство по захисту від радіації вимагає провести додаткові дослідження, щоб встановити наслідки застосування більш високих радіочастот та пов'язаного з цим електромагнітного випромінювання для здоров'я людей.

До кінця 2022 року високошвидкісним інтернетом планується забезпечити 98% домогосподарств у ФРН. Аукціон продовжиться не менше трьох тижнів. У ньому беруть участь Deutsche Telekom, Vodafone і Telefonica (O2), а також Drillisch - дочірня фірма концерну United Internet з федеральної землі Рейнланд-Пфальц.

Раніше повідомлялося, що у ФРН розглядають можливість відсторонення Huawei від створення мережі 5G.