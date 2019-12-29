В мережі з’явилися перші зображення смартфона Google Pixel 4a



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Корпорація Google анонсувала бюджетні смартфони Pixel 4a

Анонс смартфона відбудеться у травні

На початку травня, корпорація Google анонсувала бюджетні смартфони Pixel 3a та Pixel 3a XL. Обидва пристрої дуже подібні між собою і мають незначні відмінності у габаритах, діагоналях екранів та ємністю акумуляторів.

Про це повідомляє Pingvin.pro.

Дизайн ні для кого не став сюрпризом – це пластиковий корпус, виконаний у стилі оригінальних версій Pixel. Коштують вони дешевше, ніж інші «пікселі», але ціни однаково дещо завищені, як для таких характеристик. Схоже на те, що компанія підготувала наступника, адже в мережі з’явилися рендери Google Pixel 4a.

Все, що відомо на цей момент, це габарити 144.2 х 69.5 х 8.2 мм та діагональ екрана між 5.7» та 5.8». З рендерів відомий дизайн, а саме доволі широкі рамки по периметру екрана та фронтальна камера в отворі. Тилова камера розмістилась у квадратному модулі, де один сенсор зображення та світлодіодний спалах. Також ззаду є сканер відбитків пальців та фірмовий логотип компанії. Загалом, дизайн тилової панелі зроблений у дусі серії Pixel 4. Збоку помітна помаранчева кнопка живлення та суцільна клавіша регулювання гучності. Наразі, невідомо коли буде представлена нова модель і чи чекати нам на Google Pixel 4a XL. Однак, можна припустити, що анонс відбудеться у травні.

Нагадаємо, став відомий найпопулярніший смартфон у світі.

Як повідомлялося, відомий виробник електроніки заплатить великі гроші всім власникам смартфонів.