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    Технології

    Став відомий найпопулярніший смартфон у світі

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    На другому місці найпопулярніших смартфонів світу опинився Galaxy від Samsung A10 - Став відомий найпопулярніший смартфон у світі
    На другому місці найпопулярніших смартфонів світу опинився Galaxy від Samsung A10

    За рахунок продажів телефону iPhone XR американська компанія отримала 3% від усіх продажів, - дослідження

    Найпопулярнішим смартфоном серед всіх існуючих компаній за підсумками третього кварталу 2019 року став продукт від Apple.

    Як з'ясували аналітики, за рахунок продажів телефону iPhone XR американська компанія отримала 3% від усіх продажів.


    На другому місці найпопулярніших смартфонів світу опинився Galaxy від Samsung A10. Цей смартфон набрав 2,6% ринку.

    Замикає п'єдестал лідерів ще одна модель Samsung — A50 і показник в 1,9% від світових продажів.

    Варто відзначити, що відразу три моделі Samsung потрапили до топ-10 найпопулярніших телефонів у світі.

    Також в десятці популярних смартфонів перебувають Oppo A9, iPhone 11, A5s і A5, Galaxy A20, Xiaomi Redmi A7 і Huawei P30.

    телефон Apple смартфон
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