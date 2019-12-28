Став відомий найпопулярніший смартфон у світі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На другому місці найпопулярніших смартфонів світу опинився Galaxy від Samsung A10

За рахунок продажів телефону iPhone XR американська компанія отримала 3% від усіх продажів, - дослідження

Найпопулярнішим смартфоном серед всіх існуючих компаній за підсумками третього кварталу 2019 року став продукт від Apple.

Як з'ясували аналітики, за рахунок продажів телефону iPhone XR американська компанія отримала 3% від усіх продажів.



На другому місці найпопулярніших смартфонів світу опинився Galaxy від Samsung A10. Цей смартфон набрав 2,6% ринку.

Замикає п'єдестал лідерів ще одна модель Samsung — A50 і показник в 1,9% від світових продажів.

Варто відзначити, що відразу три моделі Samsung потрапили до топ-10 найпопулярніших телефонів у світі.

Також в десятці популярних смартфонів перебувають Oppo A9, iPhone 11, A5s і A5, Galaxy A20, Xiaomi Redmi A7 і Huawei P30.