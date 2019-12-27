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    Технології

    Американські військові зможуть заряджати смартфони від власних черевиків

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    Для того, щоб зарядити черевики, солдатам потрібно буде рухатися - Американські військові зможуть заряджати смартфони від власних черевиків
    Для того, щоб зарядити черевики, солдатам потрібно буде рухатися

    Дизайн нових черевиків майже не відрізнятиметься від тих, що носять зараз в армії США, тільки буде товста підошва, куди й напхають сучасні технології

    Американські військовослужбовці отримають інноваційні черевики, що не тільки відповідають всім вимогам армійського взуття, а й стануть у нагоді під час заряджання гаджетів. Інноваційне взуття розробили Інженери з компанії Robotic Research LLC, пише Army Times.

    За словами розробників, дизайн нових черевиків майже не відрізнятиметься від тих, що носять зараз в армії США, тільки буде товста підошва, куди й напхають сучасні технології.

    Відомо, щоб зарядити самі черевики, електрика не знадобиться. Взуття оснастять «розумними» устілками, які будуть виробляти енергію під час ходьби.

    До виробництва енергії підключиться і каблук, який включатиме міні-генератор, що дає електричний заряд.

    Так, військові зможуть заряджати смартфони або планшети від своїх черевиків. А ще в платформу буде вбудований датчик, за допомогою якого можна буде відстежити, де перебуває військовослужбовець.

    Відзначається, що армія США вже уклала контракт з компанією-розробником на суму $16,5 мільйона.

    Раніше ми писали, що вчені розробили футболку, що зможе заряджати смартфон. Одяг вдалося створити з помідорових шкірок.

    Нагадаємо, що в Україні вводиться обов'язкова вимога - обладнати зарядками для електрокарів, мінімум, 5% машиномісць на паркувальних майданчиках.

    США армія військові технології смартфон
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