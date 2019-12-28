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    Технології

    Науковці розробили літаючих роботів-комах (відео)

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    Мініатюрний робот RoboBees&nbsp; - Науковці розробили літаючих роботів-комах (відео)
    Мініатюрний робот RoboBees 
    Фото: wyss.harvard.edu

    Американські вчені розробили літаючих роботів для запилення рослин

    Вчені дослідницького інститут Гарвардського університету, який займається розробкою пристроїв, створили мініатюрних роботів RoboBees для виконання сільськогосподарських завдань. Повідомляє Wyss Institute.

    «Це насправді все завдяки прориву в лабораторії ми змогли таке спробувати. І це спрацювало, чудово спрацювало», – розповів професор інженерно-прикладних наук Роберт Вуд.

    RoboBee важить менше 0,1 г. Пристрій може літати, використовуючи «штучні м’язи», виготовлені з матеріалів, які стискаються при подачі напруги.

    Міні-робот також може плавати під водою, і переходити від плавання до польоту. «Комаха» здатна літати вертикально і зависати у повітрі. В пристрію також наявний мозок, у якому знаходяться датчики та керуюча електроніка, що імітуює очі та вусики бджоли. 

    Крила можуть махати 120 разів за секунду. Робить він це за допомогою п’єзоелектричних приводів – смужок кераміки, які розширюються і стискаються при впливі електричного поля. Тонкі петлі з пластику, вбудовані в каркас з вуглецевого волокна, служать в якості шарнірів, а збалансована система керування управляє обертальними рухами робота. При цьому кожне крило працює незалежно в режимі реального часу.

    Науковці пояснюють, що RoboBees можуть застосовувати для екологічного моніторингу, пошуково-рятувальних операцій та запилення сільськогосподарських культур. 

    Нагадаємо, Китай запустив у космос ракету-носій з телекомунікаційним супутником.

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