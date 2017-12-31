«ВКонтакте» привітав деяких російських користувачів українською мовою

«ВКонтакте» помилково відправила деяким користувачам у Росії привітання українською мовою

У неділю, 31 грудня соціальна мережа «ВКонтакте» розіслала деяким користувачам, які знаходяться в РФ, новорічне привітання українською мовою. Користувачі вже встигли поділитися скріншотами в Твіттері. Вконтакте, а ещё на других языках поздравления будут? pic.twitter.com/65Mdcj4Xvb — Диана Нейма (@diana_neima) December 31,