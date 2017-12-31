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    «ВКонтакте» привітав деяких російських користувачів українською мовою

    «ВКонтакте» помилково відправила деяким користувачам у Росії привітання українською мовою
    У неділю, 31 грудня соціальна мережа «ВКонтакте» розіслала деяким користувачам, які знаходяться в РФ, новорічне привітання українською мовою. Користувачі вже встигли поділитися скріншотами в Твіттері. Вконтакте, а ещё на других языках поздравления будут? pic.twitter.com/65Mdcj4Xvb — Диана Нейма (@diana_neima) December 31,
    • Сьогодні, 16:58
    • Розсилка

    «ВКонтакте» помилково відправила деяким користувачам у Росії привітання українською мовою

    У неділю, 31 грудня соціальна мережа «ВКонтакте» розіслала деяким користувачам, які знаходяться в РФ, новорічне привітання українською мовою. Користувачі вже встигли поділитися скріншотами в Твіттері.

    Представник соцмережі розповів TJ, що помилка була оперативно виправлена.

    «Сьогодні користувачі «ВКонтакте» отримують святкові повідомлення на рідних мовах. Дуже невелика частина аудиторії отримала повідомлення на інших мовах, помилка була відразу виправлена», - повідомив представник соцмережі Євген Красніков.

    Джерело: tjournal.ru

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