Зеленський проведе телефонну розмову з Байденом: в МЗС розкрили деталі
Контакти з новою адміністрацією США активно розвиваються, зазначив Кулеба
Про це глава МЗС Дмитро Кулеба розповів під час брифінгу в Києві.
За його словами, контакти з новою адміністрацією США активно розвиваються.
Крім того, посольство України у Вашингтоні щодня підтримує контакт з Радою національної безпеки США.
Кулеба зазначив, що одне з питань, над яким наша країна активно працює – це організація телефонної розмови між Зеленським і Байденом.
Нагадаємо, що у Білому домі пояснили, чому американський президент Джо Байден провів телефонні переговори з президентом РФ Володимиром Путіним одним з перших.
Зазначимо, президент США Джо Байден заявив на Мюнхенській конференції з безпеки, що захист суверенітету і територіальної цілісності України є життєво важливим для Європи і США.
Як повідомлялося, Меркель визнала, що прогресу в питанні територіальної цілісності України немає.
Нагадаємо, Макрон на Мюнхенській конференції висловився за діалог з Росією.