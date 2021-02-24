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    Зеленський проведе телефонну розмову з Байденом: в МЗС розкрили деталі

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    Зеленський проведе телефонну розмову з Байденом: в МЗС розкрили деталі

    Контакти з новою адміністрацією США активно розвиваються, зазначив Кулеба

    В українському МЗС розповіли про підготовку до телефонної розмови між Володимиром Зеленським та президентом США Джо Байденом.

    Про це глава МЗС Дмитро Кулеба розповів під час брифінгу в Києві.

    За його словами, контакти з новою адміністрацією США активно розвиваються.

    Крім того, посольство України у Вашингтоні щодня підтримує контакт з Радою національної безпеки США.

    Кулеба зазначив, що одне з питань, над яким наша країна активно працює – це організація телефонної розмови між Зеленським і Байденом.

    Нагадаємо, що у Білому домі пояснили, чому американський президент Джо Байден провів телефонні переговори з президентом РФ Володимиром Путіним одним з перших.

    Зазначимо, президент США Джо Байден заявив на Мюнхенській конференції з безпеки, що захист суверенітету і територіальної цілісності України є життєво важливим для Європи і США.

    Як повідомлялося, Меркель визнала, що прогресу в питанні територіальної цілісності України немає.

    Нагадаємо, Макрон на Мюнхенській конференції висловився за діалог з Росією.

    Теги: МЗС США посольство президент Дмитро Кулеба
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