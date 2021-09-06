Бої за Панджшер: лідер опору закликав талібів до перемир'я – ті відмовилися

Син «Панджшерського Лева» закликав «Талібан» припинити свої атаки і провокації щодо Панджшера, Андараба, Парвана і Капіси і вивести свої війська з Панджшера і Андараба

Лідер «Фронту національного опору» Афганістану Ахмад Масуд закликав талібів до перемир'я, але ті відкинули його пропозицію.

У неділю, 5 вересня, син «Панджшерського лева» заявив у Facebook, що бійці опору готові припинити бойові дії і сісти за стіл переговорів, якщо таліби виведуть свої війська з регіону.

«Ми наполягаємо на тому, щоб «Талібан» припинив свої атаки і провокації щодо Панджшера, Андараба, Парвана і Капіси і вивів свої війська з Панджшера і Андараба. У цьому випадку керівництво ФНС віддасть вказівку своїм військам припинити бойові дії», – написав він.

Однак таліби відкинули пропозицію Масуда про можливість перемир'я в Панджшері, передає в неділю катарський телеканал Al Jazeera.

«Нам нема про що домовлятися з Ахмадом Масудом після того, як він вже відкинув нашу пропозицію про мир», – наводить телеканал слова представника політичного офісу талібів.

Раніше лідер антиталібської коаліції Ахмад Масуд відкинув ультиматум ісламістів, які зажадали протягом чотирьох годин передати їм контроль над провінцією Панджшер. Зараз в Панджшері йдуть бойові дії.

Ахмад Масуд – син легендарного ексміністра оборони Афганістану Ахмада Шаха Масуда. Прозваний «Панджшерським левом» польовий командир був убитий терористами-смертниками з «Аль-Каїди» у 2001 році

Панджшер – єдина провінція, яка залишилася непідвладна «Талібану». Саме тут Ахмад Масуд закликав зібратися всіх, хто готовий чинити опір талібам.

Нагадаємо, запеклі бої за Панджшер почалися в ніч проти 3 вересня. Таліби заявили про взяття під контроль близько 20% провінції, сили опору – про успішний контрнаступ.

3 вересня бойовики заявили, що Панджшер, остання непідконтрольна талібам провінція Афганістану, захоплена радикальним рухом «Талібан».

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