Таліби захопили офіс губернатора Панджшера

Останній оплот опору в Афганістані впав

Рух «Талібан» заявив про захоплення офісу губернатора останньої непідконтрольної йому провінції Афганістану. Панджшер був останнім оплотом опору. Про це повідомляє The Times of India.

За даними видання, бойовики руху вдерлися в Базарак, столицю Панджшера, і штурмували офіс губернатора регіону.

Своєю чергою Фронт національного опору Афганістану заявив, що таліби досягли висот Дарбанд на кордоні між провінцією Капіса і Панджшером, проте були відкинуті.

Як зазначив офіційний представник Фронту Фахім Дашта, оборона оплоту Республіки «непохитна».

Нагадаємо, запеклі бої за Панджшер почалися в ніч проти 3 вересня. Таліби заявили про взяття під контроль близько 20% провінції, сили опору – про успішний контрнаступ.

3 вересня Панджшер, остання непідконтрольна талібам провінція Афганістану, захоплена радикальним рухом «Талібан».

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