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Європа готується до потужної торгової війни із Китаєм – The Economist

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Європа готується до потужної торгової війни із Китаєм – The Economist
Китай та Європа можуть опинитись у стані торгової війни
фото із відкритих джерел

The Economist: Євросоюз готовий розв'язати торговельну війну з Китаєм

Європейський союз готується до масштабної торгової війни з Китаєм. Про це пише The Economist. За даними журналу, об'єднання може застосувати проти КНР каральний механізм міжнародних держзакупівель. Якщо Пекін відмовиться виконувати вимоги Брюсселя, а саме не відкриє дані про ринок медичних приладів, китайським компаніям закриють доступ до державних тендерів у Європі.

«Європа готується до великої торгової війни. Можливі подальші конфлікти, час яких ЄС застосує нові види (торгової – «Главком») зброї», – йдеться у статті.

5 липня Єврокомісія почала застосовувати тимчасові мита на китайські електромобілі. Логіка Комісії для застосування зборів на додаток до існуючого 10% тарифу на імпорт автомобілів полягає в тому, що китайські виробники автомобілів мають несправедливу перевагу через сприяння вдома – це обґрунтування, яке дозволяє зборам підпадати під правила Світової організації торгівлі (СОТ).

«Тим не менш, цей крок ілюструє те, по якому тонкому краю ходять європейські чиновники. Вони хочуть підтримувати заснований на правилах порядок, від якого європейський континент отримує величезну користь, водночас гарантуючи, що їх не залякуватимуть більш протекціоністські суперники», – пише The Economist.

Водночас частина політиків вважають що навіть ці обмеження є суперечливими. Німецькі автовиробники, побоюючись відповіді Китаю, теж виступають проти цього кроку. Як повідомляється, канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче встановити взаємне мито на автомобілі на рівні 15% у Китаї. 10 липня міністерство торгівлі Китаю оголосило, що розслідує останні торговельні практики ЄС, щоб подати позов проти блоку в СОТ і запровадити заходи у відповідь. 

Журналісти також стверджують, що Європа може зіткнутися з проблемами у торговельних відносинах із США у разі обрання Дональда Трампа на пост президента. Об'єднання вживе заходів у відповідь на мита 10% на весь імпорт, який обіцяв американський політик.

Нагадаємо, Європейська комісія оголосила, що з липня будуть діяти додаткові мита на китайські автомобілі до 38,1%. Про це повідомили на сайті Єврокомісії 12 червня.Як пояснили в Єврокомісії, результати розслідування показали, що виробники електромобілів у Китаї отримують вигоду від «несправедливого субсидування». Це загрожує європейським виробникам.

Читайте  також: Торгова війна США проти Китаю розпочалася
Теги: Єврокомісія війна Китай імпорт ринок Електромобілі розслідування Європейський союз обмеження

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