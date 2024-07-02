Астронавти NASA застрягли в космосі на пів року через поломку корабля

Повернення космонавтів відкладається на невизначений термін

Американські астронавти Баррі Вілмор та Суніта Вільямс, які мали повернутися на Землю після тижневої місії на Міжнародній космічній станції (МКС), змушені залишатися на орбіті через технічні проблеми з космічним кораблем Boeing Starliner. Про це пише MailOnline.

Після успішного старту 5 червня та стикування з МКС, під час підготовки до повернення виявилося, що кілька двигунів корабля вийшли з ладу, а також стався витік гелію. Інженери NASA проводять ретельні перевірки та тести, щоб визначити причини несправностей та можливість безпечного повернення астронавтів.

NASA запевняє, що екіпаж перебуває в безпеці та має достатньо ресурсів на борту МКС. Проте, невизначеність щодо термінів повернення викликає занепокоєння. Замість запланованого тижня, астронавти можуть провести на орбіті до 7 місяців, якщо виникне необхідність чекати на інший космічний корабель.

Початково повернення планувалося на 14 червня, але через виявлені проблеми дату кілька разів переносили. Наразі точних термінів не називають, оскільки інженери продовжують дослідження та пошук рішень.

Якщо Starliner буде визнано непридатним для польоту, NASA розглядає можливість використання інших космічних кораблів, зокрема Dragon від SpaceX, для повернення астронавтів на Землю.

Ситуація залишається напруженою, але NASA висловлює впевненість у тому, що знайде оптимальне рішення для безпечного повернення астронавтів додому.