Прихильники Трампа вже продають футболки з «переможним» фото політика

Стрілець поцілив Дональду Трампу у вухо, внаслідок чого на його обличчі можна було побачити цівку крові

Десятки політиків та світових лідерів відреагували на замах на Дональда Трампа – висловлюють йому підтримку. ЗМІ припускають, що цей інцидент зіграє на руку республіканцеві на виборах. А фанати Трампа вже продукують футболки з його «переможним» фото після нападу. Як пише Fox News, незабаром після замаху на Трампа пропозиції купити футболки з його фото опублікували одразу кілька людей.

Стрілець поцілив Дональду Трампу у вухо, внаслідок чого на його обличчі можна було побачити цівку крові. Охорона Трампа забрала його зі сцени, однак незабаром він повернувся туди, піднявши в повітря стиснутий кулак зі словами: «Борись! Борись! Борись!».

Так, блогери-близнюки Ходж, які підтримують Трампа, опублікували в соцмережах свій дизайн футболок з репортерським фото, яке зафіксувало цей момент. Вони заявили, що 100% виторгу підуть на президентську кампанію Трампа.

Інший користувач X опублікував фото футболки з таким самим зображенням та підписом: «If you come for the king, you best not miss».

Bloomberg зазначає, що й до замаху прихильники Трампа вважали його несправедливо засудженим «мучеником», а за нові фотографії вхопилися як за метафору стійкості колишнього президента. Кілька претендентів на посаду віцепрезидента та сенаторів уже висловили свою підтримку та поділилися фотографіями з місця стрілянини у Трампа. Його також публічно підтримав мільярдер Ілон Маск, який, за даними ЗМІ, давав гроші на кампанію Трампа.

Нагадаємо, що під час виступу експрезидента США Дональда Трампа у Пенсильванії пролунали звуки стрілянини. Політика негайно було евакуйовано з майданчика. Трамп перервав свою промову і залишив сцену з закривавленим вухом. Він отримав незначне поранення, але почувається добре. Нині на місці події працюють правоохоронні органи для з'ясування всіх обставин інциденту. Загинули один із глядачів і сам нападник.

Тим часом за розслідування інциденту взялося Федеральне бюро розслідувань США. У нападі на Трампа підозрюється 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку, штат Пенсильванія.

Сам Трамп після замаху надіслав своїм прихильникам листа зі словами: «Це послання від Дональда Трампа. Я ніколи не здамся!».

За повідомленням Bloomberg, стрілянина на передвиборчому мітингу в Пенсільванії миттєво перетворилася на частину «іконографії» Трампа. Імовірно, інцидент посилить його позиції на цьогорічних президентських виборах.

Як повідомлялося, у передвиборних перегонах кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп лише на 2% випереджає свого опонента Джо Байдена. Чинний лідер країни максимально наблизився до свого головного суперника.

До слова, більшість американців вважають, що колишній президент США Дональд Трамп не поступиться, якщо програє президентські вибори у листопаді.

Між тим, Європа почала готувати план на випадок перемоги Трампа на виборах у листопаді

Читайте також: