Єврокомісія запровадила тимчасові мита на електромобілі з Китаю

Європейська комісія вирішила запровадити індивідуальні тарифи щодо трьох китайських компаній

Європейська комісія запроваджує тимчасові тарифи на китайські електромобілі через несправедливе субсидування Пекіном цього сектору. Якщо країни-члени ЄС не заперечуватимуть протягом чотирьох місяців, ЄС може зробити тарифи постійними восени цього року. Про це йдеться в Офіційному журналу Європейського Союзу.

Єврокомісія вирішила запровадити індивідуальні тарифи щодо трьох китайських компаній, які перебувають під слідством: BYD (17,4%), Geely (20%) і SAIC (38,1%). Інші китайські компанії-виробники електромобілів, які співпрацювали з розслідуванням, будуть обкладатися середньою ставкою у 21%. Це також стосується європейських компаній, які виробляють електромобілі в Китаї та експортують їх до ЄС. Це буде на додаток до чинних мит ЄС у розмірі 10% на електромобілі.

Єврокомісія оголосила про поширення тарифів на «електромобілі» з КНР 12 червня і відтоді провела переговори з китайською стороною. Однак вони не привели до угоди, і Брюссель оприлюднив своє рішення в четвер. Пекін оголосив про заходи у відповідь. За даними Китайської торгової палати при ЄС, КНР має готові контрзаходи.

Тарифи ЄС є тимчасовими. Рішення про те, чи зробити тарифи постійними, залежатиме від країн-членів ЄС і буде прийняте протягом наступних чотирьох місяців.

Тарифи не набудуть чинності, якщо кваліфікована більшість (55% країн, на практиці 15 з 27 країн, що представляють 65% населення ЄС) проголосує проти них. У найближчі тижні також відбудеться необов'язкове голосування серед столиць, результати якого Єврокомісія може взяти до уваги, а може і не взяти. Брюссель також оголошує про продовження переговорів з китайською стороною, в тому числі з виробниками транспортних засобів. В результаті цього ставка постійних мит може відрізнятися від ставки тимчасових.

Зазначимо, Китай є найбільшим у світі виробником електромобілів. Минулого року глобальний експорт цих автомобілів з Піднебесної збільшився на 70% і сягнув $34,1 млрд. ЄС є найбільшим покупцем електромобілів з КНР. На нього припадає майже 40% китайського експорту. У 2023 році країни ЄС придбали китайських автомобілів на суму 3,5 млрд євро – майже на 40% більше, ніж у попередньому році.

Нагадаємо, Європейська комісія оголосила, що з липня запровадить додаткові мита на китайські автомобілі до 38,1%. Як пояснила Єврокомісія, результати розслідування показали, що виробники електромобілів у Китаї отримують вигоду від «несправедливого субсидування». Це загрожує європейським виробникам.

Раніше США почали приймати заходи аби зупинити імпорт промислових товарів з Китаю у стратегічні галузі, те саме має зробити уряд України. Таку думку висловив Олексій Кущ, коментуючи рішення американського президента Джо Байдена щодо різкого підвищення мит на низку китайської продукції. За його словами, йдеться про те, що китайські товари просто знищують місцевих виробників.

До слова, Китай активно допомагає Росії збільшувати оборонне виробництво за рахунок поставок верстатів, мікроелектроніки, БПЛА, технологій крилатих ракет. У 2023 році 90% російського імпорту мікроелектроніки припадало на Китай, який Росія використовувала для виробництва ракет, танків і літаків.