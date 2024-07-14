Маск на тлі замаху на Трампа заявив, що його двічі намагалися вбити

Маск підтримав Трампа та розповів про замахи на себе

Мільярдер заявив, що повністю підтримує Трампа та сподівається на його швидке одужання

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що його двічі намагалися вбити за останні 8 місяців. Про це він написав у своїй соцмережі X.

Із моменту замаху на Дональда Трампа на передвиборчому мітингу в штаті Пенсільванія 13 липня Ілон Маск не переставав писати в соцмережі на цю тему. Він заявив, що повністю підтримує Трампа та сподівається на його швидке одужання, публікував фото та відео Трампа, коментував та репостив дописи інших людей.

Так, один з відомих блогерів в X, пропагандист Ієн Майлз Чонг, закликав Маска «потроїти охорону» після нападу на Трампа: «Якщо вони можуть прийти по Трампа, вони також прийдуть по вас».

У відповідь Маск заявив, що «попереду небезпечні часи».

«Двоє людей (окремі випадки) вже намагалися вбити мене за останні 8 місяців. Їх заарештували зі зброєю приблизно за 20 хвилин їзди від штаб-квартири Tesla в Техасі», – заявив Маск.

Нагадаємо, що під час виступу експрезидента США Дональда Трампа у Пенсильванії пролунали звуки стрілянини. Політика негайно було евакуйовано з майданчика. Трамп перервав свою промову і залишив сцену з закривавленим вухом. Він отримав незначне поранення, але почувається добре. Нині на місці події працюють правоохоронні органи для з'ясування всіх обставин інциденту. Загинули один із глядачів і сам нападник.

Тим часом за розслідування інциденту взялося Федеральне бюро розслідувань США. У нападі на Трампа підозрюється 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку, штат Пенсильванія.

Сам Трамп після замаху надіслав своїм прихильникам листа зі словами: «Це послання від Дональда Трампа. Я ніколи не здамся!».

Тим часом, прихильники Трампа вже продають футболки з «переможним» фото політика.

За повідомленням Bloomberg, стрілянина на передвиборчому мітингу в Пенсільванії миттєво перетворилася на частину «іконографії» Трампа. Імовірно, інцидент посилить його позиції на цьогорічних президентських виборах.

Як повідомлялося, у передвиборних перегонах кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп лише на 2% випереджає свого опонента Джо Байдена. Чинний лідер країни максимально наблизився до свого головного суперника.

До слова, більшість американців вважають, що колишній президент США Дональд Трамп не поступиться, якщо програє президентські вибори у листопаді.

Між тим, Європа почала готувати план на випадок перемоги Трампа на виборах у листопаді

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