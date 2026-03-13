Під час поїздки в регіони Лукашенку подарували корову (фото)

Для Олександра Лукашенка фермери приготували незвичний подарунок

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко під час чергового робочого візиту до одного з агропідприємств отримав несподіваний живий презент – племінну корову голштинської породи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на білоруські засоби масової інформації.

Місцеві аграрії вирішили вразити «головного господарника» країни та вручили йому корову, яка влітку має отелитися.

Лукашенко під час поїздки в регіони фото: білоруські ЗМІ

Диктатор не приховував задоволення, особисто оглянув тварину та пообіцяв відправити її до свого підсобного господарства.

Лукашенко казав, якщо ж буде бичок – поверне назад, у Могильовську область.

Лукашенко під час поїздки в регіони фото: білоруські ЗМІ

«От вона – красуня», – сказав задоволено Лукашенко.

Лукашенко під час поїздки в регіони фото: білоруські ЗМІ

Нагадаємо, днями Лукашенко вирішив перейменувати популярний напій в Білорусі та цим лише розсмішив соцмережі.

На одному із заходів, коли Олександру Лукашенко пропонували зробити каву та обрати американо, він заявив, що варто змінити назву цього напою на білоруську. Також політик заявив, що в закладах Білорусі варто поки що залишити назву «американо», але в дужках поруч з новою назвою «чорна кава». Таку альтернативу назві «американо» запропонував Лукашенко. Водночас у мережі користувачі почали пропонувати курйозні варіанти для нової назви американо. Як, наприклад, «Картофано», «Бульбачино», «Таракано», «КГБрессо», «ГУЛатте», «Стукачіно», «Крохмаліно».

Також повідомлялося, президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив продемонструвати свою «набожність» і 19 січня 2026 року занурився в крижану воду. Проте показова акція диктатора, який продовжує узурпувати владу, викликала не захоплення, а хвилю іронії та глузувань у соціальних мережах. Кадри чергового «перформансу» диктатора спровокували шквал саркастичних коментарів щодо фізичної форми та «щирості» 71-річного очільника білоруського режиму.

До слова, під час одного з публічних заходів у Мінську самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив пояснити жінкам, у чому, на його думку, полягає справжній секрет краси й молодості. Його рецепт виявився гранично простим і водночас показовим – фізична праця на морозі замість косметики.