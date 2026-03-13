Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Під час поїздки в регіони Лукашенку подарували корову (фото)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Під час поїздки в регіони Лукашенку подарували корову (фото)
Господарство Лукашенка поповнилося племінною коровою
фото: білоруські ЗМІ

Для Олександра Лукашенка фермери приготували незвичний подарунок 

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко під час чергового робочого візиту до одного з агропідприємств отримав несподіваний живий презент – племінну корову голштинської породи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на білоруські засоби масової інформації. 

Місцеві аграрії вирішили вразити «головного господарника» країни та вручили йому корову, яка влітку має отелитися.

Лукашенко під час поїздки в регіони
Лукашенко під час поїздки в регіони
фото: білоруські ЗМІ

Диктатор не приховував задоволення, особисто оглянув тварину та пообіцяв відправити її до свого підсобного господарства. 

Лукашенко казав, якщо ж буде бичок – поверне назад, у Могильовську область. 

Лукашенко під час поїздки в регіони
Лукашенко під час поїздки в регіони
фото: білоруські ЗМІ

«От вона – красуня», – сказав задоволено Лукашенко.

Лукашенко під час поїздки в регіони
Лукашенко під час поїздки в регіони
фото: білоруські ЗМІ

Нагадаємо, днями Лукашенко вирішив перейменувати популярний напій в Білорусі та цим лише розсмішив соцмережі.

На одному із заходів, коли Олександру Лукашенко пропонували зробити каву та обрати американо, він заявив, що варто змінити назву цього напою на білоруську. Також політик заявив, що в закладах Білорусі варто поки що залишити назву «американо», але в дужках поруч з новою назвою «чорна кава». Таку альтернативу назві  «американо» запропонував Лукашенко. Водночас у мережі користувачі почали пропонувати курйозні варіанти для нової назви американо. Як, наприклад, «Картофано», «Бульбачино», «Таракано», «КГБрессо», «ГУЛатте», «Стукачіно», «Крохмаліно».

Також повідомлялося, президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив продемонструвати свою «набожність» і 19 січня 2026 року занурився в крижану воду. Проте показова акція диктатора, який продовжує узурпувати владу, викликала не захоплення, а хвилю іронії та глузувань у соціальних мережах. Кадри чергового «перформансу» диктатора спровокували шквал саркастичних коментарів щодо фізичної форми та «щирості» 71-річного очільника білоруського режиму.

До слова, під час одного з публічних заходів у Мінську самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вирішив пояснити жінкам, у чому, на його думку, полягає справжній секрет краси й молодості. Його рецепт виявився гранично простим і водночас показовим – фізична праця на морозі замість косметики.

Читайте також:

Теги: Андрій Білецький СБУ вбивство російські агенти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Під час поїздки в регіони Лукашенку подарували корову (фото)
Під час поїздки в регіони Лукашенку подарували корову (фото)
Назад у 90-ті: Чому москвичі масово скуповують пейджери та стаціонарні телефони?
Назад у 90-ті: Чому москвичі масово скуповують пейджери та стаціонарні телефони?
Напад на синагогу в Мічигані: зловмисника ідентифіковано
Напад на синагогу в Мічигані: зловмисника ідентифіковано
У Криму пролунали вибухи в районі аеродрому
У Криму пролунали вибухи в районі аеродрому
Напад на синагогу в Мічигані: підозрюваний загинув, у його авто знайшли вибухівку
Напад на синагогу в Мічигані: підозрюваний загинув, у його авто знайшли вибухівку
У Польщі на території шахти знайдено невідомий дрон: подробиці
У Польщі на території шахти знайдено невідомий дрон: подробиці

Новини

Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Вчора, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
11 березня, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
11 березня, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
11 березня, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
10 березня, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
10 березня, 14:42

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua