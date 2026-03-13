Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Напад на синагогу в Мічигані. Уряд США оприлюднив інформацію про зловмисника

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Напад на синагогу в Мічигані. Уряд США оприлюднив інформацію про зловмисника
Газалі, озброєний гвинтівкою, на автомобілі врізався в синагогу Temple Israel
фото: AP

Напередодні нападу чоловік опублікував у соцмережах фото членів родини, які загинули від ізраїльського удару по Лівану

Міністерство внутрішньої безпеки США встановило особу підозрюваного в нападі на синагогу у штаті Мічиган. Ним виявився 41-річний виходець з Лівану Айман Мохамад Газалі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Hill.

Як повідомило відомство, Газалі в’їхав до Сполучених Штатів у травні 2011 року за імміграційною візою як чоловік американської громадянки. Зазначається, що він подав заяву на натуралізацію в жовтні 2015 року й отримав громадянство США в лютому 2016-го.

Підозрюваний мешкав у передмісті Детройта Дірборн-Гайтс, де й працював у ресторані. Його колишня дружина подала на розлучення у серпні 2024 року. У подружжя є дитина.

Напередодні нападу Газалі опублікував у соцмережах фотографії членів своєї родини, зокрема племінників, які загинули внаслідок ізраїльського удару по місту Машгара в Лівані.

За даними слідства, у четвер, 12 березня, Газалі, озброєний гвинтівкою, на автомобілі врізався в синагогу Temple Israel, виникла пожежа. Співробітники охорони відкрили вогонь і застрелили нападника. Під час інциденту постраждав один охоронець. Ще 30 осіб звернулися по медичну допомогу через отруєння димом.

Спеціальна агентка Дженніфер Раньян, яка очолює офіс ФБР у Детройті, назвала інцидент «цілеспрямованим актом насильства проти єврейської громади».

До слова, чоловік, який протаранив автомобілем будівлю синагоги у передмісті Детройта, загинув після того, як охорона відкрила вогонь. У його автомобілі правоохоронці виявили значну кількість вибухових речовин.

Читайте також:

Теги: теракт США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США Дональд Трамп та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у Білому домі, 3 березня 2026 року
Перший дзвіночок для Трампа: заява Мерца як початок зміни переговорного формату
4 березня, 09:15
Україна має право знати: Зеленський про обговорення окупованих територій між США та РФ
Україна має право знати: Зеленський про обговорення окупованих територій між США та РФ
14 лютого, 05:29
Велика родина президента США Дональда Трампа
Родина Дональда Трампа вкладає гроші у виробництво дронів – Bloomberg
18 лютого, 14:57
Віцепрезидент США назвав рішення Верховного суду щодо тарифів беззаконням
Віцепрезидент США назвав рішення Верховного суду щодо тарифів беззаконням
20 лютого, 23:02
Американський президент наголосив, що корупція підриває основи нації та грабує всю країну
Трамп оголосив «війну з шахрайством» у США
25 лютого, 06:35
Трамп назвав венесуельський сценарій ідеальним для зміни влади в Ірані
Трамп назвав венесуельський сценарій ідеальним для зміни влади в Ірані
2 березня, 05:43
Речник міністерства закордонних справ Ірану заявив, що зіткнення з американо-ізраїльськими загрозами не залишає країні іншого вибору, окрім військової відплати
Іран заявляє, що «не має іншого вибору», окрім як чинити опір
2 березня, 15:22
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
3 березня, 21:00
Трамп спрогнозував, коли завершиться війна з Іраном
Трамп спрогнозував, коли завершиться війна з Іраном
10 березня, 04:59

Соціум

Напад на синагогу в Мічигані. Уряд США оприлюднив інформацію про зловмисника
Напад на синагогу в Мічигані. Уряд США оприлюднив інформацію про зловмисника
У Криму пролунали вибухи в районі аеродрому
У Криму пролунали вибухи в районі аеродрому
Напад на синагогу в Мічигані: підозрюваний загинув, у його авто знайшли вибухівку
Напад на синагогу в Мічигані: підозрюваний загинув, у його авто знайшли вибухівку
У Польщі на території шахти знайдено невідомий дрон: подробиці
У Польщі на території шахти знайдено невідомий дрон: подробиці
Ощадбанк повернув затримані Угорщиною інкасаторські авто, але виявив пошкодження
Ощадбанк повернув затримані Угорщиною інкасаторські авто, але виявив пошкодження
Італія протестує нову систему протиповітряної оборони в Україні
Італія протестує нову систему протиповітряної оборони в Україні

Новини

Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Вчора, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
11 березня, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
11 березня, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
11 березня, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
10 березня, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
10 березня, 14:42

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua