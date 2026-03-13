Напад на синагогу в Мічигані. Уряд США оприлюднив інформацію про зловмисника

Напередодні нападу чоловік опублікував у соцмережах фото членів родини, які загинули від ізраїльського удару по Лівану

Міністерство внутрішньої безпеки США встановило особу підозрюваного в нападі на синагогу у штаті Мічиган. Ним виявився 41-річний виходець з Лівану Айман Мохамад Газалі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Hill.

Як повідомило відомство, Газалі в’їхав до Сполучених Штатів у травні 2011 року за імміграційною візою як чоловік американської громадянки. Зазначається, що він подав заяву на натуралізацію в жовтні 2015 року й отримав громадянство США в лютому 2016-го.

Підозрюваний мешкав у передмісті Детройта Дірборн-Гайтс, де й працював у ресторані. Його колишня дружина подала на розлучення у серпні 2024 року. У подружжя є дитина.

Напередодні нападу Газалі опублікував у соцмережах фотографії членів своєї родини, зокрема племінників, які загинули внаслідок ізраїльського удару по місту Машгара в Лівані.

За даними слідства, у четвер, 12 березня, Газалі, озброєний гвинтівкою, на автомобілі врізався в синагогу Temple Israel, виникла пожежа. Співробітники охорони відкрили вогонь і застрелили нападника. Під час інциденту постраждав один охоронець. Ще 30 осіб звернулися по медичну допомогу через отруєння димом.

Спеціальна агентка Дженніфер Раньян, яка очолює офіс ФБР у Детройті, назвала інцидент «цілеспрямованим актом насильства проти єврейської громади».

До слова, чоловік, який протаранив автомобілем будівлю синагоги у передмісті Детройта, загинув після того, як охорона відкрила вогонь. У його автомобілі правоохоронці виявили значну кількість вибухових речовин.