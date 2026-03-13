У Криму пролунали вибухи в районі аеродрому

Поблизу аеродрому «Кача» прогриміли потужні вибухи

У тимчасово окупованому Криму вночі 13 березня пролунали вибухи в районі військового аеродрому «Кача» поблизу Севастополя. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали та очевидці, пише «Главком».

За їхніми даними, близько опівночі на узбережжі між населеними пунктами Миколаївка та Піщане було чути стрілянину. Близько 00:06 над морем поблизу Берегового нібито прогримів потужний вибух.

За кілька хвилин місцеві жителі повідомили, що безпілотник пролетів над морем у напрямку «Качі», після чого близько 00:12 було видно зарево.

Згодом очевидці заявили про серію з чотирьох потужних вибухів у районі аеродрому. Також у небі було видно трасери, прожектори та сигнальні ракети.

Як повідомлялось, в ніч на 5 березня у тимчасово окупованому Севастополі частина міста залишилася без електроенергії після атаки безпілотників. Місцеві пабліки також повідомляли про інтенсивну стрілянину в районі військового аеродрому «Бельбек».