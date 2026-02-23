Що робити з Лукашенком? Зеленський дав рецепт американцям

Володимир Зеленський категорично проти скасування санкцій США проти Лукашенка, однак не проти, щоб США вели з ним переговори

Президент України Володимир Зеленський під час свого першого з початку повномасштабної війни інтерв’ю незалежним білоруським медіа озвучив свою позицію щодо санкційної політики Вашингтона стосовно режиму Олександра Лукашенка. Глава держави наголосив, що будь-яке послаблення економічного тиску на Мінськ зараз є неприпустимим. Про це інформує «Главком».

За словами глави держави, Україна категорично не підтримує скасування або пом'якшення санкцій США проти Лукашенка. На його думку, такі кроки лише заохочують агресора та створюють ілюзію безкарності. Але при цьому Зеленський не проти, щоб США вели з ним переговори.

«Ні, я не проти того, щоб Америка вела переговори з Лукашенком. Я категорично не підтримую скасування санкцій проти нього», – сказав Зеленський в інтерв’ю.

Глава держави також додав, що Україна не порушувала питання про Лукашенка з американською стороною, оскільки бачили, «що американці схильні налагодити з ним контакт, щоб досягти результату дипломатичними засобами».

«Тепер ми підемо цим шляхом і поговоримо з США про те, що це не може бути правильним, що він підтримує російський режим – підтримує його війною, а не тільки геополітикою. Він допомагає вбивати цивільних. У нас є докази; у нас є все на картах, все зафіксовано на відео», – наголосив Зеленський.

Зауважимо, 18 лютого Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти Лукашенка.

Зазначається, що санкції, зокрема, застосовуються за розгортання в другій половині 2025 року системи ретрансляторів для керування ударними дронами.

«Главком» також писав, що Президент України Володимир Зеленський попередив Білорусь: участь у війні на боці агресора матиме невідворотні наслідки для майбутнього цілого народу. Він заявив, що Білорусь дедалі глибше втягується в агресію РФ, що ставить під загрозу її суверенітет.