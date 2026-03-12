Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Напад на синагогу в Мічигані: підозрюваний загинув, у його авто знайшли вибухівку

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Напад на синагогу в Мічигані: підозрюваний загинув, у його авто знайшли вибухівку
Слідчі встановлюють усі обставини інциденту та мотив нападу
фото: АР

Один із охоронців постраждав після того, як нападник протаранив будівлю

Чоловік, який протаранив автомобілем будівлю синагоги у передмісті Детройта (штат Мічиган), загинув після того, як охорона відкрила вогонь. У його автомобілі правоохоронці виявили значну кількість вибухових речовин. Про це повідомив шериф округу Окленд Майкл Бушар, пише «Главком».

Автомобіль врізався у будівлю синагоги, після чого співробітники служби безпеки відкрили стрілянину.

«Жодна дитина чи персонал не постраждали», – заявив шериф округу Окленд Майкл Бушар.

Під час інциденту один із охоронців був збитий автомобілем. Його госпіталізували, однак травми не становлять загрози для життя.

Правоохоронці повідомили, що в автомобілі підозрюваного виявили значну кількість вибухових речовин. Наразі слідчі встановлюють усі обставини інциденту та мотив нападу.

Особа нападника офіційно не підтверджена, а розслідування триває.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його вже поінформували про напад на синагогу.

«Я хочу висловити нашу любов єврейській громаді Мічигану та всім людям у районі Детройта», – сказав він. Американський президент також назвав подію жахливою та наголосив, що влада працює над встановленням усіх деталей інциденту.

Як повідомлялось, у місті Вест-Блумфілд у штаті Мічиган автомобіль врізався в будівлю синагоги Temple Israel, де також розташована школа. Після інциденту у приміщенні почалася пожежа та пролунали постріли. 

Губернатор штату Мічиган Гретчен Вітмер повідомила, що стежить за розвитком подій. «Ми співпрацюємо з поліцією штату Мічиган, щоб отримати більше інформації», – заявила вона та наголосила, що насильство і прояви антисемітизму є неприпустимими. «Антисемітизм і насильство не мають місця в Мічигані», – сказала Вітмер.

Читайте також:

Теги: пожежа США школа напад теракти в США вибухівка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мустафа Таджзаде обіймав посаду заступника міністра внутрішніх справ Ірану з 1997 по 2005 рік
«Сирійський сценарій» для Ірану. Опозиція подає сигнали з в'язниці
6 березня, 12:48
Охоронці повинні заступати на пост не пізніше ніж за 60 хвилин до початку занять
Уряд посилює охорону в закладах освіти через нові загрози: що зміниться
16 лютого, 19:28
Наслідки атаки на Одесу
Росіяни вдарили по Одесі: загорілись будинки та магазин, є постраждалі
17 лютого, 02:25
Чи піде Трамп на війну з Іраном всупереч волі американців? Аналіз CNN
Чи піде Трамп на війну з Іраном всупереч волі американців? Аналіз CNN
20 лютого, 01:45
США ініціювали зміну формату саміту НАТО і обмежили партнерів
США запропонували обмежити участь України у саміті НАТО в Анкарі
19 лютого, 15:10
Лондон вивів дипломатів з Ірану через безпекову ситуацію
Британія вивела персонал посольства з Ірану
27 лютого, 17:47
США відклали удар по Ірану через погодні умови
ЗМІ розкрили причини відкладення удару США по Ірану
2 березня, 09:23
9 березня у Тегерані зібралися люди з прапорами та плакатами Моджтаби Хаменеї, щоб висловити підтримку верховному лідеру Ірану
Новий лідер Ірану став сигналом непокори. Аналіз NYT
10 березня, 02:01
Дарницький район: рятувальники гасять пожежу у підземному паркінгу ЖК «Зарічний»
У Дарницькому районі вщент згорів автомобіль у підземному паркінгу (фото)
11 березня, 09:30

Соціум

Напад на синагогу в Мічигані: підозрюваний загинув, у його авто знайшли вибухівку
Напад на синагогу в Мічигані: підозрюваний загинув, у його авто знайшли вибухівку
У Польщі на території шахти знайдено невідомий дрон: подробиці
У Польщі на території шахти знайдено невідомий дрон: подробиці
Ощадбанк повернув затримані Угорщиною інкасаторські авто, але виявив пошкодження
Ощадбанк повернув затримані Угорщиною інкасаторські авто, але виявив пошкодження
Італія протестує нову систему протиповітряної оборони в Україні
Італія протестує нову систему протиповітряної оборони в Україні
Теракт у США: авто протаранило будівлю синагоги
Теракт у США: авто протаранило будівлю синагоги
Каліфорнія відреагувала на попередження ФБР про атаку Ірану
Каліфорнія відреагувала на попередження ФБР про атаку Ірану

Новини

Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Вчора, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
11 березня, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
11 березня, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
11 березня, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
10 березня, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
10 березня, 14:42

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua