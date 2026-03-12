Напад на синагогу в Мічигані: підозрюваний загинув, у його авто знайшли вибухівку

Один із охоронців постраждав після того, як нападник протаранив будівлю

Чоловік, який протаранив автомобілем будівлю синагоги у передмісті Детройта (штат Мічиган), загинув після того, як охорона відкрила вогонь. У його автомобілі правоохоронці виявили значну кількість вибухових речовин. Про це повідомив шериф округу Окленд Майкл Бушар, пише «Главком».

Автомобіль врізався у будівлю синагоги, після чого співробітники служби безпеки відкрили стрілянину.

«Жодна дитина чи персонал не постраждали», – заявив шериф округу Окленд Майкл Бушар.

Під час інциденту один із охоронців був збитий автомобілем. Його госпіталізували, однак травми не становлять загрози для життя.

Правоохоронці повідомили, що в автомобілі підозрюваного виявили значну кількість вибухових речовин. Наразі слідчі встановлюють усі обставини інциденту та мотив нападу.

Особа нападника офіційно не підтверджена, а розслідування триває.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його вже поінформували про напад на синагогу.

«Я хочу висловити нашу любов єврейській громаді Мічигану та всім людям у районі Детройта», – сказав він. Американський президент також назвав подію жахливою та наголосив, що влада працює над встановленням усіх деталей інциденту.

Як повідомлялось, у місті Вест-Блумфілд у штаті Мічиган автомобіль врізався в будівлю синагоги Temple Israel, де також розташована школа. Після інциденту у приміщенні почалася пожежа та пролунали постріли.

Губернатор штату Мічиган Гретчен Вітмер повідомила, що стежить за розвитком подій. «Ми співпрацюємо з поліцією штату Мічиган, щоб отримати більше інформації», – заявила вона та наголосила, що насильство і прояви антисемітизму є неприпустимими. «Антисемітизм і насильство не мають місця в Мічигані», – сказала Вітмер.